Fundación Romero lanza el programa "Becas Docentes": Ofrece 250 mil becas gratuitas de capacitación

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En entrevista exclusiva con Exitosa, la directora de imagen de Fundación Romero, Mariana Romero, informó que la Fundación Romero ha lanzado el programa "Becas Docentes", el cual ofrece 250 mil becas gratuitas de capacitación.

¿A quiénes va dirigido el programa de Fundación Romero?

La representante de Fundación Romero expresó que las distintas iniciativas y los programas que tienen en marcha tienen como objetivo potenciar las capacidades de empleabilidad y emprendimiento de las familias peruanas, entregándoles acceso gratuito a cursos 100% virtuales.

Uno de estos programas es "Becas Docentes", que fue lanzada en junio del 2025, gracias al convenio con el Ministerio de Educación (Minedu), poniendo a disposición de los educadores de colegios públicos, un total de 250 mil becas a nivel nacional.

La iniciativa ofrece cursos gratuitos sobre habilidades socioemocionales y habilidades digitales que tienen una certificación oficial y son válidos para ascender en la Carrera Pública Magisterial (CPM).

"Nos dimos cuenta de que los docentes también tenían que fortalecer muchas habilidades para ser mejores profesionales y poder crecer. Vimos que solo el 32% habían sido capacitados en habilidades digitales y 7 de cada 10 manifestaba que tenían intenciones de fortalecer habilidades socioemocionales y por eso junto al Minedu decidimos lanzar este programa de Becas Docentes para todos los profesores de escuela pública del país", expresó Mariana Romero.

¿Cuáles son los cursos que ofrece "Becas Docentes"?

Asimismo, se reveló que gracias a este programa hoy en día ya se cuenta con 43 mil docentes inscritos en la plataforma de becas, que se basa en la tecnología del Campus Romero y aloja más de mil cursos en general y mantienen 6 mil personas conectadas al mismo momento y en tiempo real.

Respecto a cuáles son los cursos que ofrece "Becas Docentes", la directora de imagen de Fundación Romero, Mariana Romero, sostuvo ante las cámaras de Exitosa, que hay dos rutas de aprendizaje en temas variados, que son los siguientes:

Habilidades socioemocionales: Donde encontrarán temas de liderazgo, comunicación efectiva , trabajo en equipo, empatía y cómo trabajar bien sus emociones, que es importante para los maestros al estar en constante conexión con los escolares, así como inteligencia emocional . Son 113 horas de clases grabadas.

, trabajo en equipo, y cómo trabajar bien sus emociones, que es importante para los maestros al estar en constante conexión con los escolares, así como . Son 113 horas de clases grabadas. Habilidades digitales y emprendimiento: Son 123 horas. Encontrarán cursos de finanzas, innovación, cómo llevar lo digital a sus aulas, inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse al programa de Fundación Romero?

Finalmente, durante la entrevista, la representante de Fundación Romero resaltó que gracias a que las clases son grabadas, se permite a los docentes realizar una retroalimentación y revisar cada curso en el tiempo que tenga disponible.

"Los cursos son ágiles y hemos estimado que un docente para cada ruta debería demorarse máximo unos 6 meses, pero todo va a depender del tiempo que le dedique a la capacitación. Tenemos docentes que se han capacitado en menos de un mes", puntualizó.

La directora de imagen subrayó que el objetivo principal de esta iniciativa es apoyar a los profesores en su crecimiento profesional y que puedan aprobar el concurso de ascenso docente. Por ello, quienes estén interesados de conseguir una de las becas no duden en ingresar a la página web que puedes acceder a través de este LINK y llenar los datos requeridos.

Es así como Fundación Romero sigue generando oportunidades educativas a nivel nacional. Esta vez en convenio con el Minedu lanza "Becas Docentes" que ofrece 250 mil becas gratuitas de capacitación para educadores de colegios públicos de todo el país.