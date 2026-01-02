Conductor sorprende en Año Nuevo al decorar su auto con 'ropa interior' amarilla: "Perú ganándole a la IA"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La llegada del 2026 trajo creatividad y diversión para muchos, y un conductor peruano decidió ponerle un toque singular a su celebración. Combinando tradición y humor, el hombre decoró su auto con una prenda amarilla que simulaba ropa interior, generando sorpresa entre transeúntes y usuarios de redes sociales.

Auto decorado con 'ropa interior' amarilla

En Perú, usar ropa interior amarilla en Año Nuevo es toda una cábala. Se cree que atrae buena suerte, prosperidad y energías positivas para el año que inicia.

Muchos peruanos siguen esta tradición al pie de la letra, y algunos incluso la llevan al extremo de decorar objetos o vehículos con prendas amarillas.

En TikTok se hizo viral un video donde se ve una prenda amarilla en la parte trasera del auto, simulando que el vehículo atraería buena suerte para el Año Nuevo.

Lejos de ser polémica, la decoración fue recibida con humor por quienes pasaban por la calle y por los usuarios de TikTok, quienes compartieron la curiosidad y creatividad del conductor peruano.

La combinación de ingenio y ritual popular hizo que el video se volviera viral en cuestión de horas.

Reacciones divertidas en redes sociales

Como era de esperarse, los comentarios en TikTok se llenaron de bromas celebrando la ocurrencia. "Perú ganándole a la IA", fue uno de los mensajes más repetidos.

Otros usuarios escribieron: "¿De dónde sacan todas esas ideas?", "Lo bueno es que encontró su talla", "Es en serio eso", "Ni yo encontré mi talla", "Aquí en Perú lo imposible se hace posible", "Con encaje y todo" y "Definitivamente en Perú nunca te aburres".

Ropa interior amarilla arrasa en ventas

La ropa interior amarilla se mantiene como la favorita para recibir el Año Nuevo. Desde bóxers clásicos y cacheteros hasta diseños más atrevidos como hilos, semihilos o piezas con moños y frases juguetonas, todo se vende rápido.

"Queremos prosperidad y amor, pero también sorprender a la pareja", contó una clienta de Gamarra mientras elegía su conjunto para recibir el 2026.

Los comerciantes confirmaron que había para todos los gustos. "Tenemos todas las tallas, para caseras con curvitas o más recatadas. En el 2026 hay que dar más amor", comentó una vendedora.

Algunos compradores llegaron con listas largas, pensando en toda la familia o incluso para revender en otros barrios de Lima.

Así, el conductor peruano se convirtió en tendencia durante el Año Nuevo gracias a su originalidad al decorar su auto con 'ropa interior' amarilla. La acción, que mezcló tradición y diversión, generó risas y curiosidad en TikTok y otras redes sociales.