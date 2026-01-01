RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Aclara situación

Ministra de Economía descarta privatización de Petroperú: "Es una reorganización necesaria"

Denisse Miralles, ministra de Economía, aclaró que el decreto de urgencia que ordena la reorganización de Petroperú no encamina a la privatización de la petrolera nacional.

01/01/2026

A horas de cerrar el 2025, el Gobierno emitió un decreto de urgencia que ordena la reorganización patrimonial de Petroperú en el que encarga su conducción a Proinversión. Al respecto, la ministra de Economía, Denisse Miralles subrayó que dicha norma no encamina a la privatización de la petrolera nacional.

En diálogo con Canal N, la funcionaria señaló que la decisión adoptada por el Gobierno de José Jerí "no es una privatización" de Petroperú "ni una venta, ni una entrega de la empresa".

"Es una reorganización necesaria para salvaguardar los intereses de todos los peruanos. Es una empresa estatal, de los peruanos y, lo que nosotros hemos visto por conveniente en este decreto de urgencia es generar valor para que esta empresa sea autosostenible y permita pagar las enormes deudas que han dejado las gestiones anteriores", explicó Miralles. 

Noticia en desarrollo...

