Corazón Serrano confirma el regreso de Edu Baluarte al grupo: "La voz romántica"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La despedida del 2025 se volvió inolvidable para los fans de Corazón Serrano. La agrupación piurana sorprendió a todos en el parque zonal Wiracocha, San Juan de Lurigancho, anunciando que Edu Baluarte, cantante que estuvo con ellos en 2023, volvía oficialmente al grupo.

Edu Baluarte regresó a Corazón Serrano

El esperado momento ocurrió cuando Edu Baluarte, de 25 años, apareció en el escenario y fue recibido con gritos, aplausos y lágrimas de emoción. La orquesta, liderada por Edwin Guerrero, había adelantado que habría una sorpresa para esa noche, y no defraudó.

"La sorpresa fue revelada. El increíble Edu Baluarte es parte de la familia de Corazón Serrano", escribió la página oficial de Instagram del grupo para dar la bienvenida al cantante.

El público no tardó en reaccionar y las redes sociales explotaron con comentarios celebrando el regreso de la 'voz romántica' de la cumbia.

Muchos expresaron su emoción con frases como: "Maravilloso", "Buena, es un capo", "Conocí a Corazón Serrano por Edu Baluarte", "Bien, ahí, ahora ya no te vayas", "Ahora sí las canciones románticas a full", "Estamos contigo Edu".

Esta será la segunda etapa de Edu Baluarte en la agrupación. Su primera participación en 2023 fue breve, ya que decidió emprender su carrera como solista en el género urbano.

Sin embargo, ese tiempo fue suficiente para ganarse el cariño de los fans y convertirse en un referente de la música romántica dentro del grupo.

Edu Baluarte admite atracción por Lesly Águila

Durante una transmisión en vivo por TikTok, Edu Baluarte confesó algo que causó mucho revuelo entre los seguidores:

"Lesly era mi crush. Yo desde chibolito seguía la cumbia como buen norteño", revelando su atracción por Lesly Águila, una de las voces más reconocidas de Corazón Serrano.

Además, el cantante fue vinculado con Kiara Lozano, otra integrante de la agrupación, por la química que mostraban en conciertos y redes sociales. Sin embargo, ambos descartaron cualquier romance y aclararon que su relación era de amistad y compañerismo.

"Tengo cantidad de mensajes preguntándome sobre esto (en referencia al romance con Edu Baluarte), para lo que tengo que responder: estoy soltera, sin pareja, sin saliente, sin dolores de cabeza, sin nadie que me guste, nada de nada", escribió Kiara en su momento.

Con su bienvenida oficial de Corazón Serrano, Edu Baluarte vuelve al grupo y promete seguir conquistando a los fans con su estilo romántico y su energía única en el escenario.