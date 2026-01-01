FC Cajamarca hace oficial la llegada de Hernán Barcos: "El 'Pirata' ha encontrado su nuevo puerto"

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El inicio de este 2026 trajo alegría para los hinchas de FC Cajamarca, quienes celebraron la confirmación de Hernán Barcos como nuevo delantero del equipo. Tras semanas de negociaciones, el club hizo oficial la llegada del experimentado atacante, listo para dejar seguir dejando huella en la Liga 1.

Hernán Barcos jugará en FC Cajamarca

El anuncio oficial se hizo mediante un video compartido en las redes sociales de FC Cajamarca, donde se destacó la experiencia y el liderazgo del delantero.

"La dirigencia de FC Cajamarca hizo todo lo posible y logró incorporar a un futbolista con experiencia, jerarquía y goles, brindándonos con más fuerza la ilusión de toda una ciudad que quiere atreverse a soñar en grande", se escucha en el clip de presentación de Barcos.

El mismo video enfatizó el rol de Hernán dentro del equipo: "Un futbolista referente llega para defender nuestro orgullo. Un pirata ha encontrado en nuestra ciudad su nuevo puerto y ha arribado. La nueva era ha empezado y con ello la ilusión de todo un pueblo".

"Pero el 'Pirata' no puede navegar solo. Familia e hinchada cajamarquina, necesitamos de tu aliento e inacabable apoyo en el graderío fecha a fecha. Ellos serán nuestra fuerza para dejar todo en el terreno de juego. Juntos por la gloria. Bienvenido a tu nueva casa, Hernán Barcos", finaliza el clip.

Con esta presentación, Hernán Barcos se convierte en uno de los refuerzos más importantes del club recién ascendido a la Liga 1.

¿Por qué tardó la llegada de Hernán Barcos?

Aunque las negociaciones entre Hernán Barcos y FC Cajamarca comenzaron semanas atrás, la oficialización del fichaje tuvo que esperar debido a trámites contractuales con su exequipo.

Así lo confirmó el entrenador Carlos Silvestri en declaraciones a Depor, asegurando que todo estaba listo para que el delantero pueda integrarse plenamente al plantel.

Antes de la llegada de Hernán Barcos, FC Cajamarca ya había sumado a jugadores como Matías Almirón, Alexis Rodas, Samuel Aspajo, Pablo Lavandeira y Jonathan Betancourt.

Sin embargo, la dirigencia del equipo cajamarquino no descarta nuevas incorporaciones en los próximos días para reforzar la plantilla.

¿Se sumarán más exjugadores de Alianza?

El club también estudia la posibilidad de fichar a otros jugadores con pasado en Alianza Lima, algunos de ellos campeones, como Arley Rodríguez, Ricardo Lagos, Carlos Gómez, Said Peralta, Sebastien Pinéau y Mauricio Arrasco.

La oficialización de Hernán Barcos marca un comienzo prometedor para FC Cajamarca en esta Liga 1. Sin duda, su incorporación será clave en la búsqueda de buenos resultados.