Alianza Lima pierde apelación ante la Federación Peruana de Vóley: Universitario se queda con el triunfo

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica llegó a su fin. Alianza Lima vio rechazada su apelación por la Federación Peruana de Vóley (FPV) tras el partido contra Universitario, confirmando la derrota por exceder el límite de jugadoras extranjeras en cancha. Con esto, el triunfo queda en manos de los cremas y la tabla general sufre cambios importantes.

Resolución de la Federación Peruana de Vóley

La FPV confirmó que Alianza Lima no cumplió con el numeral 11.1 de las Bases del Campeonato 2025-2026, y por eso el reglamento los manda a perder el partido.

pic.twitter.com/InOaCaIebl — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) January 1, 2026

"El Comité de Control determinó a partir del acta oficial y del material audiovisual, la alineación indebida de cuatro jugadoras extranjeras en campo, configurándose una infracción grave al numeral 11.1 de las Bases del Campeonato", se lee en el comunicado.

Luego se añade: "En consecuencia, el Comité de Control declaró infundada la apelación interpuesta y confirmó en todos sus extremos la resolución apelada".

El fallo es definitivo e inapelable, y establece un marcador simbólico de 3-0 (25-0 | 25-0 | 25-0) a favor de Universitario, dejando a Alianza Lima sin posibilidad de revertir la situación.

Cómo afecta a Alianza la derrota en la tabla

Esta decisión tiene consecuencias directas en la temporada 2025-26. La falta no fue por la rotación, como decía Alianza Lima, sino porque pusieron más de cuatro jugadoras extranjeras en cancha.

"Dicha decisión constituye la última instancia administrativa dentro de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, siendo final, inapelable y de ejecución inmediata, reafirmando su compromiso con la transparencia y el respeto a las reglas de competencia", agrega el comunicado.

Con el triunfo confirmado para Universitario, el equipo suma puntos clave y se posiciona como líder en la tabla general, mientras que Alianza Lima deberá reorganizarse para los próximos partidos y evitar nuevas sanciones por incumplimientos similares.

Precedente para la Liga Peruana de Vóley

Este episodio marca un antes y un después en la aplicación estricta del reglamento. La FPV deja claro que las reglas no se negocian y que cualquier error será sancionado, enviando un mensaje a todos los clubes de la Liga Peruana de Vóley.

"El Comité de Control precisó que la resolución es de ejecución inmediata, reafirmando la aplicación rigurosa de los procedimientos institucionales", asegura el comunicado.

La derrota de Alianza Lima ante Universitario queda sellada tras la decisión de la Federación Peruana de Vóley, que declaró infundada la apelación. Con este fallo inapelable, las 'cremas' se queda con el triunfo y lidera la tabla general.