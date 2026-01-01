Segundo sismo remece Ica HOY, 1 de enero: Conoce AQUÍ la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el inicio del año 2026, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) reportó un segundo sismo en la región Ica este 1 de enero. En la siguiente nota conoce la magnitud y el movimiento telúrico que alarmó a ciudadanos.

Segundo sismo remece Ica en el inicio del 2026

Un nuevo sismo se ha registrado en la región Ica este jueves 1 de enero, exactamente a las 6 y 32 de la noche. De acuerdo a información del Censis este presentó una magnitud de 4.5 en la escala de Richter.

Adicionalmente, la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional, señaló que este movimiento telúrico se produjo a 75 kilómetros al oeste de San Juan, en Nasca, siendo este el segundo temblor suscitado en el inicio del 2026 en Ica.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0003

Fecha y Hora Local: 01/01/2026 18:30:52

Magnitud: 4.5

Profundidad: 29km

Latitud: -15.29

Longitud: -76.04

Intensidad: II-III San Juan

Referencia: 75 km al O de San Juan, Nasca - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) January 1, 2026

Noticia en desarrollo...