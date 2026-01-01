Segundo sismo remece Ica HOY, 1 de enero: Conoce AQUÍ la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/01/2026
En el inicio del año 2026, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) reportó un segundo sismo en la región Ica este 1 de enero. En la siguiente nota conoce la magnitud y el movimiento telúrico que alarmó a ciudadanos.
Segundo sismo remece Ica en el inicio del 2026
Un nuevo sismo se ha registrado en la región Ica este jueves 1 de enero, exactamente a las 6 y 32 de la noche. De acuerdo a información del Censis este presentó una magnitud de 4.5 en la escala de Richter.
Adicionalmente, la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional, señaló que este movimiento telúrico se produjo a 75 kilómetros al oeste de San Juan, en Nasca, siendo este el segundo temblor suscitado en el inicio del 2026 en Ica.