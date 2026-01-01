RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Tiembla el Perú

Segundo sismo remece Ica HOY, 1 de enero: Conoce AQUÍ la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico

Un nuevo movimiento telúrico se ha registrado en la región Ica, siendo el segundo en el inicio del 2026. Aquí la magnitud y el epicentro del reciente sismo.

Segundo sismo remece Ica HOY, 1 de enero
Segundo sismo remece Ica HOY, 1 de enero (Foto: Composición Exitosa)

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/01/2026

Síguenos en Google News Google News

En el inicio del año 2026, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) reportó un segundo sismo en la región Ica este 1 de enero. En la siguiente nota conoce la magnitud y el movimiento telúrico que alarmó a ciudadanos.

Segundo sismo remece Ica en el inicio del 2026

Un nuevo sismo se ha registrado en la región Ica este jueves 1 de enero, exactamente a las 6 y 32 de la noche. De acuerdo a información del Censis este presentó una magnitud de 4.5 en la escala de Richter.

Adicionalmente, la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional, señaló que este movimiento telúrico se produjo a 75 kilómetros al oeste de San Juan, en Nasca, siendo este el segundo temblor suscitado en el inicio del 2026 en Ica.

Noticia en desarrollo...

¿Piensas ir este verano 2026 a la playa con tu mascota?: Conoce AQUÍ la lista de balnearios que lo permiten
Lee también

¿Piensas ir este verano 2026 a la playa con tu mascota?: Conoce AQUÍ la lista de balnearios que lo permiten

Buses de línea 'La Verde' dejan de operar tras recibir graves amenazas de extorsión: Delincuentes exigen 20 mil soles
Lee también

Buses de línea 'La Verde' dejan de operar tras recibir graves amenazas de extorsión: Delincuentes exigen 20 mil soles

Temas relacionados Ica Movimiento Telúrico Sismo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA