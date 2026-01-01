Ciro Castillo habría construido una ruta de escape dentro del GORE del Callao, según la Fiscalía

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La audiencia de prisión preventiva contra el gobernador regional suspendido del Callao, Ciro Castillo y otros implicados. se volvió a suspender. En la sesión del miércoles 31 de diciembre, la Fiscalía planteó la posibilidad de que la autoridad chalaca haya construido una ruta de escape que conectaría su a oficina con un garaje.

Fiscalía detalló dicha construcción

Durante la audiencia virtual realizada el día de ayer, el fiscal Wils González Morales señaló que existe un acta de constatación y verificación policial que se realizó el 23 de diciembre que constató la construcción de una ruta de escape en la sede gubernamental. Alegó primero que contaba con arraigo domiciliario y existiría un riesgo de fuga.

"Se acredita la conexión entre la oficina del gobernador regional del Callao y un garaje vehicular, sin documento alguno que sustente la necesidad y viabilidad del mismo, cuyo trabajo se estaba realizando en el horario de 17 a 19 horas, fuera de horario normal", sostuvo el magistrado.

De acuerdo a lo expuesto por el fiscal, esto facilitaría el traslado del gobernador regional de forma rápida a los exteriores de dicha edificio, lo que se podría considerar como una vía de escape. Cabe recordar que la autoridad chalaca se encuentra prófugo de la justicia y con orden de detención preliminar por parte del Ministerio Público.

"Con esto se notaría la actitud del investigado para eludir la justicia, quien habría ordenado la construcción de dicha ruta de escape fuera del horario laboral, sin la documentación respectiva que suscite la necesidad de dicha construcción con conexión a la cochera vehicular", agregó González Morales.

Audiencia se volvió a suspender

Este jueves 1 de enero continuó la audiencia que evalúa el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva para Ciro Castillo y otros acusados por el presunto delito de organización criminal. Sin embargo, por segundo día seguido se volvió a suspender, quedando programada su continuidad para el viernes 2 a las 9.30 de la mañana.

Durante la sesión de hoy que inició a tempranas horas, se paralizó, siendo reprogramada para proseguir a las 2.30 pm. Sin embargo, hubo un retraso de casi dos horas, reanudándose pasadas las 4.00 pm y quedando pendiente de concluir para que el Poder Judicial emita un fallo.

