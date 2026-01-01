FC Cajamarca con un tinte blanquiazul: Fichará a otro jugador que fue bicampeón con Alianza Lima

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

FC Cajamarca jugará este año su primera temporada en la Liga1, tras conseguir el ascenso, siendo campeón. Por tal motivo, quiere que su estancia en la máxima división peruana sea prolongada y está fichando a jugadores con experiencia, uno de ellos sería un ex Alianza Lima, que fue bicampeón entre 2021 y 2022.

¿De qué jugador se trata?

El ex futbolista íntimo que llegaría a Cajamarca es Arley Rodríguez, delantero que durante el 2025 jugó en el Real Cartagena de Colombia, su país de origen. Según el periodista Ernesto Macedo, su llegada es inminente, con lo que pegaría la vuelta al Perú tras un año, al tener un paso con la César Vallejo en 2024, con el que descendió.

Con una breve publicación en su cuenta de X, el comunicador del canal oficial de la Liga1 asevera que el extremo de 32 años firmará por el 'caballo negro'. "Arley Rodríguez, extremo colombiano, será jugador de FC Cajamarca", publicó en su cuenta oficial en la red social mencionada.

🚨Arley Rodriguez, extremo colombiano, será jugador de FC Cajamarca. pic.twitter.com/0oHEaW1jbi — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) January 1, 2026

Su campaña con el cuadro cartagenero no ha sido del todo auspicioso, al jugar solo 29 partidos durante el curso, marcando tres goles y sin ofrecer asistencias. Cabe resaltar que no entró en consideración para el entrenador argentino Néstor Craviotto para la fase final del torneo.

Al cuadro trujillano arribó a mitad del 2024, tras un breve paso por la segunda división de Grecia, jugando para el Ionikos Nikeas. Llegó para el Clausura, disputando 12 compromisos sin conseguir anotar y registrando un pase de gol.

Se rencontrará con Hernán Barcos

Pese a que aún no ha habido pronunciamiento oficial del cuadro cajamarquino, Hernán Barcos jugará este año con el campeón de la Liga2. Así lo hizo saber el entrenador de este club Carlos Silvestri, quien dijo para un medio local que por temas contractuales con la entidad victoriana, el anuncio no se había podido realizar.

Con esto, tres jugadores que pasaron por tienda íntima en la actual década llegarían para este cuadro que debutará en la máxima categoría nacional. El único que está confirmado oficialmente es Pablo Lavandeira, quien no entró en los planes del director técnico Pablo Guede para el 2026.

