Yango Ride lleva la Navidad a quienes mantienen la ciudad en movimiento

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Mientras gran parte del país hace una pausa para celebrar la Navidad, miles de conductores continúan al volante para sostener sus ingresos y mantener Lima en movimiento. En una de las épocas de mayor demanda del año, el servicio de movilidad Yango Ride decidió poner esta realidad en el centro de una acción simple pero significativa.

La plataforma instaló un Yango Christmas Drive-Through en el distrito de Chorrillos —un punto estratégico de alta demanda vehicular— como parte de una intervención urbana pensada para sorprender y reconocer a quienes continúan conduciendo por la ciudad.

Un gesto de reconocimiento sin distinciones

Esta iniciativa consistió en solicitar viajes hacia esa zona y, al llegar al destino, los conductores —que operan a través de distintas plataformas de movilidad— se encontraban con una sorpresa inesperada.

Allí, el equipo de Yango los recibía para entregarles canastas con víveres y regalos navideños, como un gesto de agradecimiento por su esfuerzo durante una de las temporadas más exigentes del año.

Lejos de enfocarse únicamente en su propia comunidad, la iniciativa estuvo abierta a conductores registrados en distintas plataformas, reforzando un mensaje de inclusión y reconocimiento hacia quienes sostienen la movilidad urbana.

El gesto también puso en primer plano a los protagonistas del día a día: los conductores y el equipo de Yango en Lima, quienes participaron activamente en la entrega. Entre ellos estuvieron Joana Garay, Head de Marketing; Jean-Pierre Carrere, Head de Operaciones; y Daniel Prado, Country Manager de Yango Ride en Perú.

La Navidad como comunidad y solidaridad

"En Yango creemos que la Navidad es una oportunidad para reconocer a quienes hacen posible que la ciudad siga en movimiento, incluso en momentos de alta demanda. Con esta iniciativa quisimos sorprender y agradecer a los conductores que permanecen al volante durante las fiestas, sin importar la plataforma con la que trabajen, poniendo en el centro los valores de comunidad, solidaridad y respeto por su esfuerzo", señaló Joana Garay.

Más que una activación, la iniciativa buscó visibilizar la realidad de miles de trabajadores independientes y poner en valor la calle como el espacio cotidiano donde se sostiene la ciudad y donde también merece reconocimiento.