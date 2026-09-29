Luto en la TV mexicana: Mmurió reconocida actriz de 'María la del barrio' y 'Amanecer'

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria televisiva y de las telenovelas en Televisa están de luto. Se confirmó que una querida y reconocida actriz por su participación en 'María la del barrio', Lo que callamos las mujeres' y 'Amanecer', murió a los 82 años de edad.

Murió actriz de 'María la del Barrio': ¿de quién se trata?

De acuerdo a los reportes, la querida actriz Concepción Márquez murió el lunes 28 de septiembre. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), en México, mediante un comunicado expresando el pesar que siente la industria por la irremediable pérdida de la artista a sus 82 años.

La actriz mexicana contaba con una trayectoria de cuatro décadas en el teatro, el cine y la televisión. Fue reconocida por su trabajo en la película 'Cría Puercos' y el programa 'Lo que callamos las mujeres'.

"Actriz mexicana con una destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordada por películas como 'Cría puercos', 'La zona' y 'Cosas insignificantes'. Así como por su participación en los exitosos melodramas televisivos María la del barrio, Senda prohibida y Amanecer", resaltó el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que también expresó sus condolencias a la familia de Márquez.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál fue la causa de muerte de la actriz Concepción Márquez.

Luto en la TV: Adiós a Concepción Márquez

Medios mexicanos reportaron que la artista mantuvo además su actividad hasta los últimos años. En 2025 formó parte del elenco de Apuntes sobre el deterioro de mi madre, montaje dirigido por Ana Graham que se presentó en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.

Otro de los trabajos por el que Concepción Márquez fue reconocida por el público fue por su actuación en 'María la del Barrio', telenovela donde actuó al lado de Thalía y dio vida a una de las vecinas de 'Agripina'. Además, recibió la nominación al Ariel 2019 en la categoría de Mejor Actriz por su papel en 'Cría puercos'.

Concepción Márquez en la telenovela María la del barrio / En la premier de la película 'At Midnight'.

Además, participó en películas como '¡Qué despadre!', 'Locas por el cambio', 'El viaje de la nonna', 'La Zona', entre otras.

De esa manera, se confirmó el fallecimiento de Concepción Márquez, quien desarrolló una carrera artística de más de 40 años en distintas producciones de cine, televisión y teatro en México.