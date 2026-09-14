PROMPERÚ presenta campaña nacional de Marca Perú "Más peruano que nunca"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentaron oficialmente la campaña nacional de la Marca Perú "MÁS PERUANO QUE NUNCA", una iniciativa orientada a fortalecer el vínculo emocional entre los ciudadanos y aquello que hace único al Perú, promoviendo el orgullo, la identidad y el sentido de pertenencia hacia nuestro país.

La estrategia de promoción parte de una reflexión sencilla pero poderosa: muchas veces los peruanos redescubrimos el valor del país cuando lo vemos a través de los ojos de quienes lo admiran. Es así que el slogan "El amor por el Perú no tiene fronteras", refuerza la propuesta de historias inspiradoras de extranjeros que hicieron del Perú parte de su vida y de peruanos que a través de sus talentos y motivados por su amor a la patria, hacen que nuestra cultura y biodiversidad resalten en el ámbito internacional.

"Esta campaña representa uno de los despliegues estratégicos y creativos más importantes de la Marca Perú en los últimos años. Durante los próximos meses estaremos presentes en las plataformas digitales a fin de conectar con diferentes generaciones y públicos, tanto en el Perú como en el extranjero", manifestó el presidente ejecutivo de PROMPERÚ, Michael Guevara Varela.

Guevara Varela agregó que se han recorrido diversas regiones del país para contar historias reales que reflejen la riqueza de nuestra identidad y el orgullo de quienes llevan al Perú en el corazón. Con esta iniciativa buscamos acercar aún más la Marca Perú a todos los peruanos, fortalecer su posicionamiento y seguir consolidando una reputación sólida que inspire orgullo, genere confianza y proyecte al país con una imagen positiva en el ámbito nacional.

La presentación incluyó la emisión de tres historias inspiradoras que representan el espíritu de la campaña y demuestran que el amor por el Perú se expresa de múltiples formas.

Conoce a los protagonistas

Algunos de los protagonistas de "Más peruano que nunca" son Kennedy Leavens, ciudadana estadounidense que trabaja junto a comunidades de tejedoras en Cusco; el chef francés Timour, reconocido por difundir la gastronomía peruana a nivel internacional; y Tatiana Espinosa, ingeniera forestal y conservacionista peruana comprometida con la protección de la Amazonía.

El evento contó con la presencia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, quien resaltó que la campaña representa una visión integral de promoción del país y felicitó a PROMPERÚ por impulsar una estrategia que fortalece tanto la imagen internacional del Perú como el orgullo de sus ciudadanos.

Desde su creación en 2011, la Marca Perú se ha consolidado como uno de los activos más importantes para la promoción del país, articulando esfuerzos del sector público y privado para fortalecer la reputación del Perú e impulsar el turismo, las exportaciones y las inversiones. Su mayor logro ha sido unificar al país, siendo el emblema con el cual todos los peruanos se sienten identificados y haber construido una identidad reconocible y consistente para el Perú a nivel nacional y mundial.

Con "Más peruano que nunca", PROMPERÚ, entidad adscrita al Mincetur, reafirma su compromiso de seguir construyendo una Marca Perú cercana, vigente y representativa de todos los peruanos, convencida de que el orgullo nacional es también una herramienta para impulsar el desarrollo y proyectar al país con mayor fortaleza hacia el mundo.