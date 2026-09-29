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Incumplimiento contractual

Óscar Junior SORPRENDE al interrumpir show de 'La Bella Luz' y cancelarlo en vivo

El músico detuvo el concierto de La Bella Luz y señaló que los promotores no cumplieran con el contrato. El cantante informó que la agrupación solo ofrecería 30 minutos de música.

La Bella Luz redujo presentación por incumplimiento.
La Bella Luz redujo presentación por incumplimiento. (Composición Exitosa)

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 29/09/2026

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Óscar Junior sorprendió al público de Trujillo al interrumpir el concierto de La Bella Luz y anunciar que la presentación no continuaría con normalidad. El cantante explicó que existía un problema con los promotores y confirmó que la agrupación solo tocaría durante treinta minutos ante los asistentes presentes.

Se reduce el concierto

El inconveniente ocurrió durante una presentación de La Bella Luz en Trujillo, cuando el animador José Burga salió al escenario para informar que existía un asunto pendiente con los promotores. Mientras esperaba una solución, pidió que el DJ continuara colocando música para mantener entretenidos a los asistentes.

Minutos después Óscar Junior Custodio tomó el micrófono y explicó que la agrupación no podía realizar el espectáculo completo debido a un supuesto incumplimiento de las condiciones acordadas. El cantante comunicó directamente al público que tocarían durante treinta minutos antes de retirarse.

"Lamentablemente, los promotores no han cumplido con el contrato, pero vamos a tocarles 30 minutos", anunció.

La decisión generó reclamos entre algunos asistentes, quienes esperaban disfrutar del concierto completo. Ante la reacción del público, Óscar Junior volvió a dirigirse a los presentes y señaló que la situación no dependía directamente de los integrantes de La Bella Luz.

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"Se nos escapa de nuestras manos, pero nos vamos, pero nos vamos a alegrar a ustedes, un rato de nuestro tiempo, de verdad, de todo corazón espero vernos en otra oportunidad", indicó.

@altoque_pe2026 OSCAR JUNIOR SENDERITO cancela concierto de LA BELLA LUZ en vivo y genera reacciones en PÚBLICO #labellaluz #oscarjunior #senderito #altoque ♬ Epic Music(863502) - Draganov89

La Bella Luz cumple presentación anunciada

Después del anuncio, La Bella Luz inició su presentación bajo las condiciones comunicadas por Óscar Junior. La agrupación continuó con el espectáculo durante aproximadamente 30 minutos, en lugar de desarrollar la presentación completa que estaba prevista para aquella jornada en Trujillo.

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El animador había solicitado públicamente que los responsables de la organización se acercaran para regularizar el inconveniente pendiente. El animador explicó que tanto los artistas como el público permanecían esperando una solución antes de continuar normalmente con la presentación.

Las imágenes muestran el momento en que Óscar Junior comunica al público la reducción del espectáculo, mientras los asistentes reaccionan ante el anuncio realizado desde el escenario de Trujillo.

La situación quedó vinculada a la versión ofrecida públicamente por Óscar Junior sobre el supuesto incumplimiento del contrato por parte de los promotores. Hasta la información revisada, no se consigna una explicación adicional de la organización sobre el inconveniente que provocó la modificación del concierto.

La Bella Luz, liderada actualmente por Óscar Junior, continuó con la presentación pese al inconveniente registrado durante el evento. El grupo cumplió con el tiempo anunciado frente al público y posteriormente concluyó su participación, dejando sin realizar el espectáculo completo originalmente previsto.

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