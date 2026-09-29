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Keiko Fujimori sobre Elecciones Regionales y Municipales: "Trabajaré con los que sean elegidos"

La jefa de Estado, Keiko Fujimori, hizo un llamado a la ciudadanía a emitir un voto informado y garantizó que el Ejecutivo articulará acciones con los nuevos alcaldes y gobernadores sin distinción política.

La mandataria indicó que existirá un trabajo articulado.
La mandataria indicó que existirá un trabajo articulado. (Composición: Exitosa)

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 29/09/2026

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Desde Chincha, la presidenta Keiko Fujimori se refirió a las próximas Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) y aseguró que coordinará acciones con los representantes que resulten victoriosos en las urnas, independientemente de la agrupación política a la que pertenezcan.

Exhortación al voto informado y relevancia de los gobiernos locales

La jefa de Estado enfatizó la necesidad de que la ciudadanía evalúe detenidamente las propuestas de los aspirantes antes de emitir su voto en los comicios subnacionales. En esa línea, remarcó que las gestiones descentralizadas cumplen un rol crucial en la atención directa de las necesidades de la población.

"No voy a hacer ningún comentario político partidario, lo único que puedo hacer es una reflexión a los ciudadanos para que elijan de manera informada. Las autoridades locales y regionales son tan importantes como el Gobierno central", detalló la mandataria.

Asimismo, la presidenta sostuvo que la neutralidad del Ejecutivo es fundamental durante el desarrollo del proceso electoral para garantizar comicios transparentes. Por ello, instó a los electores a ejercer un sufragio consciente que priorice la capacidad de gestión de los candidatos.

"Yo trabajaré con cada uno de ellos, los que sean elegidos. No importa de qué color político sean, acá lo importante es trabajar por el desarrollo de nuestro país", indicó la mandataria.

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En esa misma línea, reiteró que el compromiso de su administración con la gobernabilidad exige dejar de lado las diferencias ideológicas una vez concluidos los procesos electorales, enfocando los esfuerzos del Estado en la resolución efectiva de los problemas que aquejan a las comunidades más vulnerables del país.

Compromiso de gestión descentralizada e impulso a las regiones

La gobernante reiteró que el Poder Ejecutivo mantendrá las puertas abiertas para articular proyectos de infraestructura y desarrollo social con los futuros alcaldes y gobernadores. Esta apertura busca garantizar la continuidad de las obras prioritarias sin distinciones de índole ideológica.

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El anuncio realizado en la provincia de Chincha reafirma la intención del Gobierno Nacional de fortalecer el presupuesto participativo y la transferencia de recursos a las municipalidades que demuestren eficiencia técnica en el gasto público.

Finalmente, las autoridades locales de la región Ica valoraron la disposición del Gobierno Central para mantener un diálogo directo con las administraciones entrantes, lo que facilitará la ejecución de proyectos clave de saneamiento, seguridad y conectividad vial.

En ese sentido, Keiko Fujimori ratificó su compromiso de promover una agenda de trabajo conjunto con las nuevas autoridades subnacionales para impulsar el desarrollo integral y descentralizado en todas las regiones del Perú.

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