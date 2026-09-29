César Astudillo: Cámara de Diputados debatirá moción de censura contra ministro del Interior el jueves 1 de octubre

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó en su sesión de este martes 29 de septiembre, que la moción de censura planteada contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, se debata en su Pleno del jueves 1 de octubre.

Como se recuerda, el pasado 24 de septiembre, la bancada de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno, presentaron el texto acusatorio que propone su remoción del Gabinete Ministerial, en medio de la grave crisis de inseguridad ciudadana que azota a diario a decenas de peruanos.

#DiputadosInforma | El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este jueves 1 de octubre la moción que propone la censura del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.



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Formato establecido para el debate parlamentario

De acuerdo con la agenda definida por el grupo de trabajo que preside el también presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, el tiempo del debate será por tres horas, el cual será distribuido de forma proporcional entre los grupos parlamentarios, sin minutos adicionales ni interrupciones.

Según el Reglamento de este poder del Estado, para que la moción de censura se apruebe, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros de la Cámara de Diputados.

Según el texto formulado por las bancadas de oposición, la responsabilidad política que recae sobre César Astudillo no solo se basa en la acusación formulada por la desaparecida periodista Susy Aponte Polo, conocida como "China Polo", quien responsabilizó a Víctor Revoredo Farfán de cualquier atentado contra su vida, también se da por los resultados expuestos durante la interpelación a la que fue objeto el pasado 17 de septiembre.

"Que, por los hechos expuestos, el señor César Augusto Astudillo Salcedo no reúne las condiciones de idoneidad, eficacia y confianza política necesarias para continuar al frente del Ministerio del Interior. Corresponde, por ello, que la Cámara de Diputados haga efectiva su responsabilidad política mediante la censura", menciona la moción.

Bancada de Ahora Nación no respaldará censura

A 48 horas de que la Cámara de Diputados decida la suerte de César Astudillo, desde Ahora Nación confirmaron esta mañana que no respaldarán la moción de censura a debatirse en el Pleno.

"No se ha tocado hoy ese tema en la reunión para nada, más bien ha sido una cuestión bastante técnica en relación al pedido de facultades. Sin embargo, en relación al tema de la censura, hemos llegado a un acuerdo por mayoría, en bancada, que no vamos a apoyar dicha moción", señaló el diputado José Marcelo.

El anuncio se dio luego de la reunión que sostuvo esta mañana su bancada con el Gabinete Ministerial, donde su titular, Luis Galarreta, el pedido de delegación de facultades legislativas y las medidas propuestas para atender las principales necesidades del país.

#Ahora | El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sustenta ante la bancada de Ahora Nación el pedido de delegación de facultades legislativas y las medidas propuestas para atender las principales necesidades del país.



Durante el encuentro, reafirmó la disposición... pic.twitter.com/te0VbH2885 — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) September 29, 2026

El encuentro se genera en medio de un contexto de incertidumbre entre el Congreso y el Gobierno, luego de que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados tenga a la mano el predictamen que propone enviar al archivo la solicitud del Ejecutivo.