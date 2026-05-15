inDrive activa en Perú la grabación de audio en viajes para reforzar la seguridad de los usuarios

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

inDrive, la plataforma global de movilidad y servicios urbanos, anunció el lanzamiento de su nueva función de grabación de audio en todos los viajes realizados a través de su aplicación en todo el Perú. Esta medida fortalece la estrategia de seguridad de la compañía en el país, consolidando un modelo que integra tecnología de punta, prevención y una visión de seguridad 360º.

Con esta innovación, inDrive reafirma que la seguridad de los usuarios es un pilar fundamental de su operación, a la par de su compromiso por ofrecer condiciones justas y transparentes en cada trayecto.

¿Cómo funciona?

La nueva funcionalidad permite que tanto pasajeros como conductores puedan registrar, de manera opcional, el audio de sus viajes. Este registro funciona como una medida preventiva y un respaldo en caso de cualquier incidente. La activación es completamente voluntaria y, para proteger la privacidad de los usuarios, los archivos de audio se guardan encriptados directamente en el dispositivo del usuario por un período de hasta cinco días. El contenido solo se comparte con el equipo de soporte de inDrive si el usuario que inició la grabación decide reportar un incidente y adjuntar el archivo, garantizando así el control total sobre su información y el cumplimiento de las normativas de protección de datos.

Esta herramienta actúa principalmente como un disuasivo contra conductas inapropiadas, fomentando un ambiente de mayor respeto y confianza durante los viajes. Además, en situaciones críticas, el audio puede servir como evidencia para que el equipo de soporte realice una evaluación más rápida y justa del caso.

"Estamos comprometidos con fortalecer activamente la seguridad en cada viaje que se realiza con inDrive en Perú. Queremos que nuestra comunidad sepa que tiene el control, la transparencia y el respaldo necesarios para moverse con tranquilidad por sus ciudades", comentó Christiam Alfonso, gerente de seguridad para inDrive en Latinoamérica.

Además de la grabación de audio, el ecosistema de seguridad de inDrive en Perú incluye la verificación de identidad de usuarios, monitoreo de viajes en tiempo real, un botón de emergencia accesible en la app, la opción de compartir el trayecto con contactos de confianza y un equipo de soporte especializado disponible 24/7.