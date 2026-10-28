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Mayor capacidad productiva

ISM proyecta atender a 30 mil clientes desde su planta de Huaura

La operación de ISM en el "norte chico" combina tecnología, controles de calidad y una red de distribución que conecta la producción local con miles de bodegas y comercios.

Planta de Huaura
Planta de Huaura (Foto: ISM)

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 28/10/2026

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Industrias San Miguel - ISM proyecta ampliar de 23 mil a 30 mil su cartera de clientes atendidos desde su planta de Huaura. Durante una visita con periodistas a la planta de Huara, la empresa señaló que esta meta comprende el corredor de Huaral, Huacho y Barranca, con alcance hacia Áncash y La Libertad, y estará acompañada de mejoras para incrementar la capacidad de producción y abastecimiento.

Para acompañar este crecimiento, la compañía prevé incorporar una nueva línea de producción en noviembre y aumentar significativamente la capacidad de otra línea existente. Estas mejoras permitirían prácticamente duplicar la producción de la planta frente al 2023 y ampliar su capacidad de abastecimiento.

Detrás de esta operación también hay procesos orientados a la calidad, la inocuidad y el uso eficiente de los recursos. La planta cuenta con certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y HACCP, e integra la metodología 5S Kaizen para fortalecer el orden, la seguridad y la mejora continua en sus espacios de trabajo.

Planta de Huaura

El desarrollo productivo acompaña el dinamismo de marcas como Loa, cuyas aguas saborizadas registran un crecimiento del 170 % en ventas a nivel nacional en lo que va de 2026. Huaura forma parte de una red de dos plantas y 29 centros de distribución en el Perú, que sostiene la llegada del portafolio de ISM a distintos mercados regionales.

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Esta capacidad industrial se suma a la trayectoria internacional de la compañía, que lidera el mercado de refrescos en República Dominicana con Kola Real. Allí, ISM opera una planta de producción y 13 centros de distribución, como parte de su presencia en América Latina y el Caribe.

Planta de Huaura

Sobre Industrias San Miguel (ISM)

Con 42 años en Perú, ISM ha demostrado el poder de la resiliencia como clave para crecer en el mercado nacional de bebidas y alimentos y ampliar sus operaciones en América y el Caribe; consolidándose como una de las empresas familiares más exitosas del país. Tiene presencia en 8 países, cuenta con más de 8200 colaboradores y produce más de 1500 millones de litros de bebidas al año. Entre sus principales marcas de bebidas en Perú se encuentran Kola Real - KR, Loa, Cool Fresh, Fruvi, Generade, 360 Energy Drink, Drink T, Kero, Cielo, entre otras.

 

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