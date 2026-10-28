ISM proyecta atender a 30 mil clientes desde su planta de Huaura

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Industrias San Miguel - ISM proyecta ampliar de 23 mil a 30 mil su cartera de clientes atendidos desde su planta de Huaura. Durante una visita con periodistas a la planta de Huara, la empresa señaló que esta meta comprende el corredor de Huaral, Huacho y Barranca, con alcance hacia Áncash y La Libertad, y estará acompañada de mejoras para incrementar la capacidad de producción y abastecimiento.

Para acompañar este crecimiento, la compañía prevé incorporar una nueva línea de producción en noviembre y aumentar significativamente la capacidad de otra línea existente. Estas mejoras permitirían prácticamente duplicar la producción de la planta frente al 2023 y ampliar su capacidad de abastecimiento.

Detrás de esta operación también hay procesos orientados a la calidad, la inocuidad y el uso eficiente de los recursos. La planta cuenta con certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y HACCP, e integra la metodología 5S Kaizen para fortalecer el orden, la seguridad y la mejora continua en sus espacios de trabajo.

El desarrollo productivo acompaña el dinamismo de marcas como Loa, cuyas aguas saborizadas registran un crecimiento del 170 % en ventas a nivel nacional en lo que va de 2026. Huaura forma parte de una red de dos plantas y 29 centros de distribución en el Perú, que sostiene la llegada del portafolio de ISM a distintos mercados regionales.

Esta capacidad industrial se suma a la trayectoria internacional de la compañía, que lidera el mercado de refrescos en República Dominicana con Kola Real. Allí, ISM opera una planta de producción y 13 centros de distribución, como parte de su presencia en América Latina y el Caribe.

Sobre Industrias San Miguel (ISM)

Con 42 años en Perú, ISM ha demostrado el poder de la resiliencia como clave para crecer en el mercado nacional de bebidas y alimentos y ampliar sus operaciones en América y el Caribe; consolidándose como una de las empresas familiares más exitosas del país. Tiene presencia en 8 países, cuenta con más de 8200 colaboradores y produce más de 1500 millones de litros de bebidas al año. Entre sus principales marcas de bebidas en Perú se encuentran Kola Real - KR, Loa, Cool Fresh, Fruvi, Generade, 360 Energy Drink, Drink T, Kero, Cielo, entre otras.