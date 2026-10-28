Osiptel ofrece 60 BECAS para estudiantes de Derecho, Economía e Ingeniería: requisitos y cómo postular

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ofrece 60 becas integrales del Programa de Extensión Universitaria (PEU) para estudiantes, egresados y bachilleres no titulados de Derecho, Economía e Ingeniería. Conoce cuáles son los requisitos, el plazo y cómo postular.

Becas integrales de Osiptel: fecha y requisitos para postular

En una nueva edición del Programa de Extensión Universitaria del Osiptel, se ofrecen 60 becas integrales, que brinda especialización en regulación de las telecomunicaciones y gestión pública. Según la institución, están dirigidas a estudiantes de últimos ciclos, egresados y bachilleres no titulados de Derecho, Economía e Ingeniería que estarán distribuidas de la siguiente forma:

20 becas a Derecho.

a Derecho. 20 becas a Economía o Ingeniería Económica.

a Economía o Ingeniería Económica. 20 becas a Ingeniería: Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas, Informática, Software, Redes y Comunicaciones, Información o Industrial.

Distribución de becas integrales del PEU de Osiptel.

De acuerdo a Osiptel, el plazo para postular a estas becas es el 31 de octubre de 2026. El acceso al PEU Osiptel se efectuará mediante un examen de admisión virtual, que consiste en una evaluación técnica, virtual, individual y sincrónica, orientada a medir conocimientos específicos según la especialidad (Derecho, Economía o Ingeniería), así como competencias lógico-analíticas.

Requisitos para acceder a una beca del PEU Osiptel

Para conocer más detalles de la convocatoria a nivel nacional puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. La inscripción (postulación) se realiza a través del portal web del PEU Osiptel (https://beca.osiptel.gob.pe/). Los interesados deben registrar sus datos personales en el formulario de inscripción online, que tiene carácter de declaración jurada.

Concluida la evaluación documentaria del cumplimiento de requisitos, se establecerá la relación final de postulantes seleccionados, de acuerdo con el estricto orden de mérito determinado por el puntaje obtenido en la evaluación de conocimientos.

Los seleccionados accederán a una formación intensiva de 320 horas que incluye regulación de las telecomunicaciones, gestión pública, habilidades profesionales, innovación e inteligencia artificial (IA), además de casuística y una semana internacional.

Cronograma del PEU de Osiptel.

¿Cuándo empezarán las clases?

Osiptel precisa que las clases se llevarán a cabo de manera presencial en Lima, del 11 de enero al 19 de marzo de 2027. A quienes obtengan la beca, el OSIPTEL les cubrirá el 100 % de los costos académicos (incluyendo materiales), así como los gastos de alimentación, movilidad local y seguro contra accidentes.

Así que ten en cuenta que el PEU OSIPTEL ofrece 60 becas a estudiantes del último año de carrera de pregrado, egresado o bachiller del semestre 2026-I en las especialidades de Derecho, Economía e Ingeniería, a nivel nacional.