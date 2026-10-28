Fallece el juez federal Alvin Hellerstein a los 92 años: presidía el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El juez federal estadounidense Alvin K. Hellerstein, quien presidía el caso contra el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, falleció a los 92 años. Así lo informó un portavoz del sistema judicial a los medios locales.

Fallece el juez Alvin Hellerstein, que presidía el caso contra Nicolás Maduro

La noticia del deceso del magistrado la dio a conocer Edward Friedland, funcionario del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, a The New York Times. Fue nombrado para el tribunal por el presidente Bill Clinton en 1998.

De acuerdo a Friedland el caso del Gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores , así como otros procesos que estaban a cargo de Hellerstein "serán aasignados aleatoriamente a otro juez federal".

Recordemos que Hellerstein había rechazado el pasado 8 de octubre la petición de arresto domiciliario de Cilia Flores, esposa del autócrata venezolano Nicolás Maduro.

🇺🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — Murió Alvin Hellerstein, el juez federal de Nueva York que llevaba el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Tenía 92 años y falleció por causas naturales, a días de cumplir 93, según el tribunal. Un nuevo juez será asignado por sorteo para el caso de narcoterrorismo y tortura, cuyo juicio estaba previsto para junio de 2027. Nombrado por Bill Clinton en 1998, también llevó casos del 11-S. — UHN Plus (@UHN_Plus) October 28, 2026

¿Quién fue Alvin K. Hellerstein?

Alvin K. Hellerstein nació en el Bronx y se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Según Bloomberg, él mismo contaba que quienes lo habían formado eran sus padres inmigrantes, la escuela pública, su paso por el cuerpo jurídico militar (JAG) y su educación judía.

Respecto a su formación como juez, se construyó una excelente recuperación en parte con la supervisión de un enorme cantidad de litigios contra aerolíneas y la ciudad de Nueva York que estaban vinculados con los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Procesos contra altos ejecutivos financieros y otros relacionados con exfuncionarios venezolanos, entre ellos Hugo 'El Pollo' Carvajal. Desde marzo de 2020 se encontraba a cargo del caso contra Maduro cuando Estados Unidos presentó de manera oficial la acusación. Ello le permitió familiarizarse con el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía.

Asimismo, desde enero de 2026 cuando se dio la captura del autócrata venezolano y su esposa Cilia Flores presidió la primera comparecencia de ambos ante un tribunal federal de Manhattan, donde la pareja se declaró no culpables.

Previamente a su muerte, Alvin Hellerstein tenía varias cuestiones pendientes de resolver en ese caso, entre ellas la alegación de inmunidad de Maduro como jefe de Estado extranjero que planteó la defensa.

Este miércoles, 28 de octubre, el juez Alvin K. Hellerstein, quien presidía el caso contra el depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, falleció a los 92 años. Así lo informó Edward Friedland, funcionario del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.