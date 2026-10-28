Diputada Catherin Palomino responde a exasesor que la acusa de cobrar a trabajadores: "Tengo pruebas"

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La diputada Catherin Palomino, integrante de la bancada de Juntos por el Perú y representante de Huancavelica, respondió a las acusaciones de su exasesor de confianza, quien la señala por presuntos cobros de comisiones a cambio de gestionar presupuestos para obras públicas y por exigir cobros a los trabajadores de su despacho.

Catherin Palomino responde ante acusaciones

En sus declaraciones, la diputada calificó las acusaciones como falsas y sostuvo que las denuncias en su contra constituirían una forma de violencia psicológica sistemática. Asimismo, cuestionó que su excolaborador no haya presentado, según ella, evidencias que respalden sus afirmaciones.

"Es una declaración burda y asquerosa. Cuando uno quiere denunciar, muestra pruebas. Yo me voy a defender y voy a llegar hasta el último. Lo que este hombre está ejerciendo contra mi persona es violencia psicológica sistemática", manifestó la legisladora.

La parlamentaria también lanzó calificativos contra su exasesor y señaló que el conflicto se habría originado porque tenía previsto cesarlo de sus funciones. Además, afirmó desconocer quién estaría detrás de las acusaciones y reiteró que se encuentra tranquila frente a los cuestionamientos.

"Tengo la conciencia tranquila, limpia, tengo pruebas, él no tiene pruebas y la mentira tiene patas cortas", expresó.

¿De qué acusa el exasesor a Catherin Palomino?

Según un reportaje del programa Panorama, el exasesor denunció que la congresista habría coordinado presuntos cobros de comisiones a cambio de gestionar presupuestos para proyectos de obras públicas ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con su testimonio, estas gestiones involucrarían solicitudes de recursos destinados a gobiernos regionales y municipalidades. El excolaborador sostuvo que existiría un supuesto porcentaje económico asociado a la tramitación de dichos presupuestos.

"Vienen alcaldes o gobernadores regionales a pedir presupuesto donde ellos ya tienen su proyecto, lo que hacemos nosotros es gestionar, al momento de gestionar estos proyectos a nosotros nos cae un porcentaje, ese es el verdadero negocio del Congreso", declaró al programa periodístico.

Asimismo, el exasesor afirmó que la diputada habría solicitado aportes económicos periódicos a los trabajadores de su despacho, bajo la presunta amenaza de perder sus empleos.

Diputada rechaza las acusaciones

El excolaborador también aseguró que la parlamentaria le habló sobre la necesidad de contar con trabajadores leales y que las gestiones presupuestarias formarían parte del funcionamiento del despacho.

Finalmente, la diputada Catherin Palomino rechazó las acusaciones de su exasesor, quien la señala por presuntos cobros a trabajadores, y aseguró tener pruebas para defenderse. Mientras ambas partes mantienen versiones contrarias, las instancias correspondientes deberán evaluar los señalamientos para determinar si existen elementos que los sustenten.