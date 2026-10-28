Defensoría exige investigación y protección para escolar que habría sufrido tocamientos indebidos en San Borja

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo exigió la investigación rigurosa y protección inmediata para escolar que habría sido tocamientos indebidos en un centro educativo en el distrito de San Borja. De acuerdo a la denuncia interpuesta por la madre del menor cuatro de sus compañeros fueron quienes cometieron este tipo de actos.

Defensoría exige investigación y protección tras tocamientos indebidos en colegio

El organismo constitucional autónomo recurrió a sus canales oficiales para referirse a este caso y expresó "su firme rechazo a toda forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes".

Bajo esa premisa exhortaron al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú a investigar los hechos "con celeridad, diligencia y rigor" con el propósito de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

"Asimismo, instamos a las autoridades educativas y a la UGEL competente a adoptar medidas inmediatas de protección, activar los protocolos de atención frente a la violencia escolar y garantizar que el estudiante afectado reciba atención integral y acompañamiento psicológico especializado, evitando cualquier forma de revictimización y resguardando su identidad e integridad", agregó en su pronunciamiento.

#Lima | 📍𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗕𝗟𝗢 𝗘𝗫𝗜𝗚𝗘 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗥𝗜𝗚𝗨𝗥𝗢𝗦𝗔 𝗬 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗜𝗡𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗧𝗔 𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗦𝗘𝗫𝗨𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗘𝗦𝗖𝗢𝗟𝗔𝗥 𝗘𝗡 𝗦𝗔𝗡 𝗕𝗢𝗥𝗝𝗔 Ante la denuncia de presuntos tocamientos indebidos contra un estudiante de la institución educativa Romeo Luna Victoria, en San Borja, que involucraría a otros cuatro escolares, la Defensoría del Pueblo expresa su firme rechazo a toda forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, exhortamos al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú a investigar los hechos con celeridad, diligencia y rigor, a fin de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan. Asimismo, instamos a las autoridades educativas y a la UGEL competente a adoptar medidas inmediatas de protección, activar los protocolos de atención frente a la violencia escolar y garantizar que el estudiante afectado reciba atención integral y acompañamiento psicológico especializado, evitando cualquier forma de revictimización y resguardando su identidad e integridad. #DefensoríaDelPueblo #TeDefiende Lee también Cuatro alumnos de un colegio en San Borja son retenidos por presuntos tocamientos indebidos a un compañero October 28, 2026

¿Qué se sabe de la denuncia de este caso?

La denuncia interpuesta por la madre del menor afectado, este habría sido agredido físicamente por cuatro compañeros del cuarto año de secundaria en el interior de un aula de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria, en San Borja, el lunes, 26 de octubre, aproximadamente a la 1:00 p.m.

También, se precisa que la profesora a cargo del curso se encontraba localizada en la puerta del salón cuando se produjo el suceso. Tras reportarse este caso, las autoridades locales procedieron a notificarlo inmediata a los padres y apoderados de los implicados.

Un día después, agentes policiales se apersonaron en las inmediaciones del colegio para entrevistar a las autoridades del plantel educativo. Posteriormente, tras realizarse las primeras diligencias, se decidió trasladar a los cuatro estudiantes acusados a la sede policial para que se lleven a cabo las investigaciones de acuerdo a ley.

Tras ello, ahora el caso se mantiene bajo el seguimiento de las autoridades competentes con el fin de encontrar mayor información sobre este episodio que pone nuevamente en el centro de la noticia a un colegio y el comportamiento inadecuado de alumnos.

Un dato no menor es que cuando ocurrieron los hechos, la docente de la asigantura de religión se encontraba en la puerta del salón lo cual habría sido aprovechado por los cuatro alumnos para cometer los actos.

Finalmente, nuestro medio pudo conocer que los menores permanecen retenidos en la Depincri de San Borja mientras se realizan las diligencias correspondientes.