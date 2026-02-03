¿Perú está en la lista? Seis países de América Latina podrían vivir bajo calor extremo en los próximos años

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un reciente estudio internacional advirtió que en los próximos años varios países de América Latina vivirían bajo un calor extremo. A continuación, te revelamos si el Perú se encuentra en esta dramática lista.

¿Perú vivirá bajo calor extremo?

De acuerdo con el estudio de la Universidad de Oxford, publicado en la prestigiosa revista científica 'Nature Sustainability', el calentamiento global de 2°C expondría a 3,79 mil millones de personas a un calor extremo para el año 2050.

Esta preocupante cifra representaría el 41% de la población mundial, lo que significa un drástico incremento frente al 23% que se registró en el año 2010. La importante investigación utilizó datos de grados-día de refrigeración (GRD) para poder medir la demanda térmica, así como las variaciones de temperatura a nivel global.

El estudio arrojó que las regiones tropicales y subtropicales de África, Centroamérica y Sudamérica enfrentarían un considerable incremento de calor extremo. En ese sentido, se conoció que países como Brasil, Venezuela, Paraguay, Honduras, Guatemala y Nicaragua destacan en la lista de las 20 naciones que resultarían más afectadas por este fenómeno a partir del 2050.

Pese a la vulnerabilidad general del continente frente al cambio climático, el Perú quedó fuera de la lista de los seis países de América Latina con las peores proyecciones climáticas. Y es que la ubicación y los patrones climáticos que posee el país funcionan como factores determinantes que lo alejan de los resultados más severos de la investigación.

Sin embargo, para el 2050, el Perú enfrentaría un incremento de temperaturas y una mayor recurrencia de eventos relacionados al calor intenso, lo que finalmente generaría sequías estacionales, además de olas de calor en la región andina.

¿Qué pasará con los otros países?

Países como India, Nigeria, Indonesia, Bangladesh, Pakistán y Filipinas se llevarían la peor parte al destacar como los puntos de mayor riesgo ante la exposición térmica. Sus factores demográficos y climáticos elevan el peligro de las condiciones atmosféricas para sus miles de habitantes.

Respecto a Austria, Canadá, Reino Unido y el norte de Europa, se podría experimentar una transformación en sus patrones habituales, puesto que si bien sus temperaturas no lograrán alcanzar un máximo global, el aumento proporcional de los días calurosos respecto a su registro histórico será bastante drástico.

De esta manera, se conoció que el Perú no figura en la lista de los países de América Latina que podrían vivir bajo un calor extremo en los próximos años, según la investigación publicada en la revista 'Nature Sustainability'.