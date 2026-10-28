Comas: cámaras captan a sujeto que persigue y realiza tocamientos indebidos contra menor de 13 años en vía pública

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo caso de violencia contra una menor de edad ha generado indignación en el distrito de Comas. Una escolar de 13 años sufrió tocamientos indebidos mientras transitaba por una vía pública y se dirigía a su entrenamiento de vóley. El hecho quedó registrado por cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes permitirían conocer cómo se produjo la agresión.

La adolescente caminaba por el pasaje Diego Cisneros cuando un hombre desconocido comenzó a seguirla a corta distancia. En un momento, el sujeto aceleró el paso, se acercó a ella y realizó los tocamientos indebidos antes de escapar rápidamente del lugar.

Las imágenes difundidas por El Chico de las Noticias muestran la secuencia del ataque y la huida del presunto agresor. La menor, sorprendida por lo sucedido, buscó ayuda tras ser víctima de esta situación.

Dos jóvenes auxiliaron a la escolar tras la agresión

Luego del ataque, la adolescente encontró ayuda en dos jóvenes que transitaban por la zona. Ambos la acompañaron y permanecieron junto a ella hasta que logró reencontrarse con su madre.

Posteriormente, la menor y su familiar acudieron a presentar la denuncia correspondiente para que se investiguen los hechos y se adopten las medidas necesarias para identificar al hombre involucrado.

La intervención de los jóvenes fue importante para que la escolar no permaneciera sola después de lo ocurrido. Su apoyo permitió que pudiera reunirse con un familiar y buscar asistencia para formalizar la denuncia.

El caso también resalta la importancia de brindar protección y acompañamiento a los menores que atraviesan situaciones de violencia, evitando exponerlos nuevamente a experiencias que puedan afectar su bienestar emocional.

Buscan identificar al presunto agresor en Comas

Hasta la última información difundida sobre el caso, no se había dado a conocer la identidad del hombre que aparece en las imágenes de seguridad. Su identificación será fundamental para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los registros de videovigilancia podrían aportar información relevante para las diligencias de las autoridades. Por ello, resulta importante que el material disponible sea evaluado dentro de la investigación, respetando la identidad y la privacidad de la menor afectada.

Asimismo, la denuncia presentada por la adolescente y su madre permitirá que las autoridades competentes conozcan formalmente lo ocurrido y realicen las actuaciones necesarias para avanzar con el caso.

Este hecho registrado en Comas evidencia la importancia de denunciar oportunamente los actos de violencia sexual y garantizar la protección de los menores de edad. La identificación del presunto agresor y el esclarecimiento de los hechos serán claves para que las autoridades determinen las responsabilidades conforme a ley.