Alerta en Chosica por riesgo de colapso de puente Javier Pérez de Cuéllar

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, advirtió sobre el posible colapso del puente Javier Pérez de Cuéllar y pidió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) apoyo para instalar un puente provisional.

Impacto del incremento del caudal en la Carretera Central

Las constantes precipitaciones asociadas al cambio climático han provocado el constante deslizamiento de lodo y piedras en las cuencas del distrito. Esta situación afecta la continuidad del tránsito y la seguridad de los residentes de las comunidades adyacentes a la vía nacional.

"Las quebradas se activan cada 2 a 3 veces a la semana, realmente es algo preocupante, este cambio climático realmente ha afectado a nuestra población y no solamente a los integrantes de Chosica o Chaclacayo sino también a la población de toda la gran Lima porque en realidad los precios empiezan a subir cuando quede atascado toda la producción que en la Carretera Central", señaló el alcalde de Chosica.

Frente a este escenario, la comuna distrital ha solicitado la intervención directa de las entidades del Gobierno Central para el monitoreo y mantenimiento del eje vial. La prevención de emergencias busca mitigar tanto los daños en la infraestructura como la especulación en el costo de los productos de primera necesidad.

Situación técnica del puente y trabajos de descolmatación requeridos en Chosica

La estructura peatonal y vehicular del puente Javier Pérez de Cuéllar registra severos daños causados por el desgaste erosivo del río Rímac. La autoridad local enfatizó que se requiere el montaje inmediato de una infraestructura provisional para prevenir accidentes de consideración entre los transeúntes.

"Javier Pérez de Cuellar, ese puente está a punto de colapsar yo creo que es importante que el MTC apoye la habilitación de un puente peatonal porque en realidad este ya colapsó. Este es un gran problema y la población puede volver a salir por esa zona y pueden haber incluso muertos y heridos, la verdad es que el río Rímac aumenta el caudal y se va a llevar ese puente", indicó Oswaldo Vargas.

Por otro lado, la municipalidad reportó la situación del nuevo puente entregado por Provías Nacional en el sector de Huampaní, cerca al límite con Chaclacayo. Dicha obra conecta zonas estratégicas como el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú y el centro recreacional del sector.

En ese sentido, Chosica requiere la pronta asistencia técnica del sector Transportes y la ejecución de trabajos preventivos en el cauce del río Rímac para proteger la integridad de los transeúntes y garantizar la transitabilidad en la zona.