Movilidad segura: lo que debes revisar antes de iniciar tu viaje

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En el Perú, la seguridad se ha convertido en el principal atractivo de las aplicaciones de movilidad: el 64% de los usuarios afirma eligirlas justamente por esta razón, según el Instituto Peruano de Economía.

Para seguir fortaleciendo esta confianza, inDrive, la plataforma global de movilidad y servicios urbanos, comparte a través de Christiam Alfonso, gerente de Seguridad para Latinoamérica, una guía práctica que ayuda a los usuarios a identificar y prevenir situaciones inusuales en sus viajes.

"Si el conductor o el vehículo no coinciden con la información registrada en la aplicación, la recomendación es clara: cancelar el viaje y reportarlo de inmediato. Este sencillo paso activa los protocolos de investigación que nos permiten tomar medidas rápidas, como el bloqueo de la cuenta, protegiendo así a toda la comunidad", destacó el especialista.

Consejos para viajes seguros

A continuación, algunos consejos prácticos para que viajes con aún más seguridad y confianza:

Verifica los datos del vehículo y del conductor. Antes de abordar, confirma que la placa, modelo y color del auto coinciden exactamente con lo que aparece en la app. Si hubiera alguna diferencia —aunque se den excusas como "tengo el auto en el taller"—, o si el nombre del conductor no corresponde, lo recomendable es cancelar el viaje y reportarlo.



Revisa la fotografía del perfil. El conductor debe coincidir con la foto registrada. Si la imagen es borrosa, muy antigua o no permite identificarlo claramente, lo mejor es no iniciar el viaje. Esto ayuda a prevenir casos de suplantación de identidad o uso indebido de cuentas.



Observa la calificación y la experiencia. Un perfil nuevo comienza con la calificación más alta. Por eso, si notas que un conductor con pocos viajes tiene un puntaje bajo (menos de 4 estrellas), puede ser una señal de que sus primeras experiencias no fueron satisfactorias.



Mantén la comunicación dentro de la app. El chat está diseñado únicamente para coordinar el punto de recojo. Comentarios personales o solicitudes extrañas no son apropiados. inDrive ofrece canales seguros y anónimos para proteger a los usuarios y registrar cualquier interacción.



Tómate tu tiempo para verificar antes de subir. Un conductor de confianza esperará a que revises la placa, el vehículo y su perfil. Si notas apuro excesivo para que subas sin comprobar estos datos, es mejor detenerse y priorizar tu seguridad.

Con estas recomendaciones, inDrive reafirma su compromiso de ofrecer un servicio confiable y seguro, promoviendo una movilidad donde la prevención y el cuidado mutuo fortalecen la confianza de toda la comunidad de usuarios.

