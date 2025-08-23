"Conduce Seguro, Conéctate Seguro" inDrive y la PNP lanzan campaña con guía práctica de ciberseguridad para conductores

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Con el fin de reforzar la seguridad digital de su comunidad de conductores, inDrive y la Policía Nacional del Perú (PNP) anunciaron hoy el lanzamiento de la campaña "Conduce Seguro, Conéctate Seguro".

La iniciativa está diseñada para empoderar y capacitar a los socios conductores con conocimientos y herramientas prácticas de ciberseguridad, ayudándoles a proteger su información personal y prevenir delitos digitales.

Como parte de esta campaña, y con la finalidad de que los conductores puedan aplicar medidas de protección de forma inmediata, inDrive y la PNP, presentan una guía práctica de recomendaciones sobre ciberseguridad:

Utilizar códigos QR para los pagos . Es la principal herramienta para evitar compartir el número de teléfono personal, un dato clave para prevenir la extorsión y el acoso.

Es la principal herramienta para evitar compartir el número de teléfono personal, un dato clave para prevenir la extorsión y el acoso. Mantener un perfil bajo en redes sociales. No exponer información personal, rutinas o detalles familiares en perfiles públicos es fundamental. Una menor huella digital reduce la vulnerabilidad ante la delincuencia.

No exponer información personal, rutinas o detalles familiares en perfiles públicos es fundamental. Una menor huella digital reduce la vulnerabilidad ante la delincuencia. Desconfiar y verificar siempre. Aprender a reconocer las modalidades de estafa más comunes (suplantación de identidad, ofertas engañosas) es la primera línea de defensa. Ante la duda, es mejor no hacer clic y reportar.

Un compromiso con la seguridad

Esta iniciativa forma parte de una campaña integral que incluirá talleres virtuales para conductores, y una serie de contenidos utilitarios sobre seguridad en diversas plataformas digitales, con el objetivo de crear una comunidad de conductores más informada y segura.

"La seguridad de nuestros socios conductores es integral. Con 'Conduce Seguro, Conéctate Seguro', extendemos nuestro compromiso del mundo físico al digital, brindándoles conocimiento práctico para que puedan proteger su información y trabajar con mayor tranquilidad", afirmó Christiam Alfonso, gerente de seguridad de inDrive para Latinoamérica.

Por otro lado, Miguel Torres Moreno, especialista en Ciberseguridad de la Policía Nacional del Perú señala: "Como institución, buscamos educar a la comunidad sobre los riesgos y las precauciones que se deben tomar al usar tecnología, dándoles las pautas de ciberseguridad que necesitan para no sufrir incidentes".