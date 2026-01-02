Viuda de Paul Flores comparte emotivo mensaje al despedir el 2025: "Perdí al amor de mi vida y todavía duele"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El 2026 llegó y, como muchos, Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, aprovechó para reflexionar. La cantante se despidió del 2025 con un emotivo mensaje, recordando al vocalista de Armonía 10, 'El Ruso', que falleció el 16 de marzo del año pasado y dejó a todos conmovidos.

Viuda del 'Ruso' envía emotivo mensaje

En su publicación, Carolina Jaramillo dejó ver el dolor que la acompañó durante todo el año. Sus palabras no tardaron en generar reacciones inmediatas de seguidores y colegas del artista, quienes demostraron apoyo y solidaridad ante la sensible pérdida.

"Este año me enseñó cosas que jamás pensé aprender. Me rompió, me dejó sin aire, me obligó a ser fuerte cuando lo único que quería era llorar. Perdí al amor de mi vida y con él se fue una parte de mí, y todavía duele, todos los días", escribió la viuda de Paul Flores.

Además, Carolina Jaramillo aprovechó para agradecer a quienes estuvieron a su lado en los momentos más difíciles: "Fue un año de silencios largos, de sonrisas sostenidas con el alma cansada, de noches en las que solo Dios y Paul saben cuánto lloré".

"Hoy cierro este año con lágrimas, sí... pero también con fe, con gratitud por quienes se quedaron y por Dios, que nunca me soltó la mano", añadió.

Reacción de los fans y colegas del 'Ruso'

El mensaje de Carolina Jaramillo no pasó desapercibido. Seguidores y personalidades del medio artístico le dejaron mensajes de apoyo y cariño:

"Te abrazo, corazoncito. Tienes un ángel maravilloso que cuidará de ustedes siempre. Que tengas un 2026 increíble", "No tenemos duda de que fue el esposo que todas merecemos, y cuánto debe doler aún no tenerlo aquí", "En el cielo tienes unos angelitos hermosos que te cuidan".

El trágico recuerdo de Paul Flores

Como se recuerda, Paul Flores falleció el 16 de marzo de 2025 tras un ataque a Armonía 10 en San Juan de Lurigancho.

Mientras se dirigían a una segunda presentación, sicarios interceptaron a la orquesta y una bala impactó en la espalda del 'Ruso', quien falleció luego de ser trasladado a un hospital.

Desde ese momento, su familia, seguidores y colegas han vivido un año marcado por el duelo y la memoria del artista.

Así, Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, despidió el 2025 con un emotivo mensaje que refleja su dolor, resiliencia y gratitud, recordando al vocalista de Armonía 10 y compartiendo su proceso de duelo.