Valentino podría sumarse a Corazón Serrano tras audición en vivo con Edwin Guerrero

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante una transmisión en vivo por TikTok, Valentino Palacios mostró su talento interpretando la canción 'El estúpido' frente a Edwin Guerrero, líder y fundador de Corazón Serrano, buscando sumarse oficialmente a la banda.

¿Valentino Palacios en Corazón Serrano?

Todo ocurrió en una transmisión en TikTok, red social donde Valentino Palacios es muy seguido. Ahí, el influencer sorprendió cantando 'El estúpido', una de las canciones más icónicas de Corazón Serrano.

El momento generó sorpresa y entusiasmo entre los seguidores que seguían el en vivo. Edwin Guerrero se mostró impresionado y no pudo evitar bromear: "Vas a destronar a Susana (Alvarado)".

Además, el líder de Corazón Serrano continuó con la broma y dejó abierta la posibilidad de que Valentino se convierta en nuevo integrante.

"Justo le estaba anunciando a la gente que mañana tenemos nuevo integrante y ya, pues aquí está gente.

Acá está celebrando Año Nuevo en San Juan de Lurigancho, va a ir Valentino, nuevo integrante de Corazón Serrano".

El tiktoker, de 20 años, se mostró confiado y entusiasmado con la oportunidad, autodenominándose la nueva "Muñequita de oro", haciendo referencia a uno de los apodos más icónicos dentro de la agrupación.

Sin embargo, Edwin Guerrero aclaró que la decisión final aún no estaba tomada: "Aunque lo voy a pensar bien".

La transmisión en TikTok generó decenas de comentarios de fans celebrando el talento de Valentino y la posibilidad de verlo pronto en los escenarios junto a Corazón Serrano.

Edu Baluarte regresó a Corazón Serrano

El que realmente ingresó fue Edu Baluarte. La noche del 31 de diciembre quedó marcada para los fans de Corazón Serrano, quienes se enteraron que el cantante volvía oficialmente al grupo piurano tras su paso en 2023.

"La sorpresa fue revelada. El increíble Edu Baluarte es parte de la familia de Corazón Serrano", escribió la página oficial de Instagram del grupo para dar la bienvenida al cantante.

Los fans no tardaron en reaccionar y las redes se llenaron de comentarios celebrando el regreso de la 'voz romántica' de la cumbia: Maravilloso", "Buena, es un capo", "Conocí a Corazón Serrano por Edu Baluarte".

Esta será la segunda etapa de Edu Baluarte en la agrupación, luego de su paso breve en 2023 antes de lanzarse como solista en el género urbano.

Aunque Valentino Palacios mostró su talento en TikTok frente a Edwin Guerrero, quien volvió oficialmente a Corazón Serrano fue Edu Baluarte, causando alegría entre los fans de la agrupación piurana.