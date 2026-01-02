Carabayllo: Integrantes de Carlos Miguel y Orquesta resultan heridos tras balacera en concierto

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La noche del jueves 1 de enero se volvió dramática para Carlos Miguel y Orquesta, luego de que dos de sus integrantes resultaran heridos tras una balacera durante un concierto en el kilómetro 17 de la urbanización La Flor, en Carabayllo.

Balacera en concierto de Carlos Miguel y Orquesta

Todo ocurrió cerca de las 10 de la noche, cuando la agrupación de cumbia ofrecía su concierto. Según informó la Policía Nacional, cuatro personas a bordo de dos motocicletas llegaron al lugar y abrieron fuego contra los músicos.

Un concierto de Carlos Miguel y Orquesta se vio marcado por una balacera. Dos integrantes resultaron heridos durante la presentación en Carabayllo.



Una vecina, que prefirió mantener su identidad, contó a Exitosa: "Escuchamos tres disparos, pero no sé a quién le hirió, no he visto yo nada. Es la primera vez que pasa algo así en un concierto".

Tras el ataque, los miembros de Carlos Miguel y Orquesta trasladaron a los heridos en un taxi hasta el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, ubicado en Collique

¿Qué se sabe sobre los músicos heridos?

Uno de los afectados fue identificado como Carlos Quispe Álvarez, de 58 años, quien tocaba la primera guitarra desde hace tres años.

El músico recibió un impacto de bala en el abdomen y otro que le rozó el cuello, pero su estado de salud es estable. Según sus familiares, será operado en las próximas horas.

El segundo herido todavía no ha sido identificado, pero su situación parece más delicada, según lo informado por allegados del primer músico. Además, el dueño de la orquesta se encontraba en el hospital.

Hasta el momento, no se ha confirmado que haya más heridos entre los asistentes al concierto, quienes se encontraban disfrutando del show de la orquesta.

Recordemos que el año pasado, el dueño de la orquesta denunció públicamente que venía siendo extorsionado desde hace tres años, situación que incluso lo llevó a cancelar varios shows por temor a represalias.

Concierto al aire libre facilita escape de atacantes

La Policía Nacional indicó que no se hallaron casquillos en el lugar, lo que hace suponer que los atacantes habrían utilizado un revólver.

El concierto se realizó al aire libre, lo que permitió que los delincuentes llegaran y escaparan con facilidad. Este incidente recuerda a ataques previos a otras agrupaciones de cumbia, dejando en evidencia los riesgos que enfrentan los músicos.

Dos integrantes de Carlos Miguel y Orquesta resultaron heridos durante un ataque armado en un concierto en Carabayllo. Mientras reciben atención médica, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para dar con los responsables.