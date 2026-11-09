El Niño: EsSalud refuerza atención médica y vacunación ante riesgo de dengue y lluvias en el norte del Perú

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Ante el riesgo de un incremento de casos de dengue y otras enfermedades asociadas a las lluvias por el fenómeno El Niño, el Seguro Social de Salud (EsSalud) fortalece su capacidad de respuesta sanitaria en el norte del país, mediante el incremento de camas hospitalarias, la implementación de unidades de vigilancia clínica, el impulso de la vacunación y el abastecimiento de medicamentos.

EsSalud dispone acciones ante el fenómeno El Niño

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, informó que estas acciones buscan anticiparse a posibles emergencias y garantizar una atención médica oportuna a los asegurados, principalmente en Piura y Tumbes, regiones expuestas a los efectos de las precipitaciones intensas.

Como parte de este plan, precisó que Piura cuenta con 99 camas hospitalarias destinadas a reforzar la atención de pacientes, mientras que en Tumbes se proyecta habilitar entre 70 y 90 camas adicionales. A ello se suma la implementación de unidades de vigilancia clínica (UVICLIN), que permitirán monitorear y atender a personas afectadas por el dengue.

EsSalud impulsa vacunación contra el dengue en cinco regiones

La vacunación constituye otro de los pilares de esta estrategia preventiva. Según informó la titular de EsSalud, la cobertura de inmunización contra el dengue en Piura aumentó del 50 % al 70 %; sin embargo, en Tumbes alcanza apenas el 35 %.

Frente a este escenario, hizo un llamado a las familias de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca para que acudan a los establecimientos de salud y completen la vacunación de sus hijos.

"Ahora que tenemos la vacuna en el país, es importante que la población acuda a vacunarse. Hago un llamado especialmente a las familias de estas regiones para que protejan a sus hijos. Haber tenido dengue anteriormente no significa que ya no exista riesgo", enfatizó.

Asimismo, recordó que la inmunización debe complementarse con acciones preventivas en los hogares, como eliminar los recipientes donde se reproduce el mosquito transmisor, almacenar adecuadamente el agua y evitar la acumulación de objetos que puedan convertirse en criaderos.

EsSalud refuerza vacuna contra el dengue.

Garantizan medicamentos y refuerzan atención de emergencias

Como parte de las medidas de preparación, EsSalud también prioriza el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en las regiones del norte para responder ante posibles casos de dengue y otras enfermedades que suelen incrementarse durante la temporada de lluvias, como la leptospirosis, las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias.

En materia de atención de emergencias, la institución puso en funcionamiento 37 ambulancias adquiridas en 2024. De estas, durante la actual gestión se destrabaron los procedimientos administrativos de 21 unidades que no contaban con placas de rodaje, lo que permitió avanzar en su incorporación a los servicios de salud.

La presidenta ejecutiva destacó que estas acciones también se complementan con el despliegue de Hospital Perú, cuyos equipos de profesionales especializados llevan atención médica a diferentes regiones y contribuyen a reducir la demanda de consultas y procedimientos pendientes.

"El centro de nuestra gestión es el asegurado. Tenemos que garantizar que cuando un paciente llegue a un establecimiento encuentre médicos, medicamentos y las condiciones necesarias para recibir atención", puntualizó.

EsSalud refuerza vacuna contra el dengue.

De esta manera, EsSalud busca fortalecer su capacidad de respuesta frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño, con énfasis en la prevención del dengue, la disponibilidad de recursos médicos y la atención oportuna de los asegurados en las zonas de mayor riesgo.