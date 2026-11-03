Si soy deudor moroso, ¿Dónde puedo solicitar un préstamo sin ser rechazado?

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje / Actualizado al 03/11/2026
¿Te han rechazado un préstamo en bancos o cajas por tu historial crediticio? No todo está perdido. Prestamype, fintech peruana reconocida, cuenta con una alternativa de financiamiento para quienes necesitan acceder a un préstamo, incluso si están reportados en Infocorp o no cuentan con historial crediticio.
A través de sus préstamos estando en Infocorp, puedes solicitar montos desde S/15 mil hasta S/2 millones, utilizando un inmueble como garantía hipotecaria. Solo necesitas cumplir con los requisitos de evaluación para postular. Inicia tu precalificación online en pocos minutos AQUÍ y conoce las condiciones de financiamiento que podrían ajustarse a tus necesidades.
Beneficios de Prestamype
Con más de 9 años de experiencia en el mercado, Prestamype se ha consolidado como una alternativa confiable y segura, ofreciendo procesos ágiles y condiciones de financiamiento adaptadas a cada perfil, para que puedas cumplir con tus cuotas de manera ordenada y dentro de los plazos establecidos.
Al calificar a un préstamo estando en Infocorp, tendrás estos beneficios:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.05%.
- Plazos de 1 hasta 10 años, renovables en el futuro previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible: no te descartan por estar en Infocorp ni por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: elige cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Experiencia: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
¡Que tu historial crediticio no sea un obstáculo para avanzar! Encuentra una alternativa de financiamiento y da el primer paso para alcanzar tus objetivos con un préstamo estando en Infocorp. Conoce más AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Para precalificar, debes cumplir con estos requisitos:
- Tener un inmueble (casa, departamento, oficina o local comercial) para dejar en garantía.
- El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Debe estar ubicado en Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga.
- Debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¡No permitas que tu historial crediticio limite tus oportunidades! Da el primer paso y solicita tu préstamo de manera fácil y segura a través de la página oficial de Prestamype AQUÍ.
Conoce si puedes acceder a un préstamo en pocos minutos
Desde su fundación en 2017, Prestamype ha desembolsado más de S/5 000 millones en financiamiento, contribuyendo al crecimiento de miles de micro y pequeños empresarios. Si los bancos o cajas han rechazado tus solicitudes, hoy tienes otra alternativa: puedes postular a un préstamo desde S/15 mil, incluso si no tienes historial crediticio o figuras reportado en Infocorp.
Inicia tu precalificación online y descubre tus opciones de financiamiento en la web oficial de Prestamype AQUÍ.