Esta ciudad peruana retiró 41 megáfonos de buses en operativo por ruido: todo lo que debes saber

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un operativo de la Municipalidad Provincial de Arequipa permitió retirar 41 megáfonos durante una intervención realizada en la avenida Goyeneche. La acción alcanzó a cerca de 150 unidades de transporte público y estuvo dirigida a controlar el ruido generado durante el servicio en esta zona.

Intervención retiró equipos usados para captar pasajeros

La intervención fue ejecutada por personal de la Gerencia de Transporte y la Subgerencia de Gestión Ambiental, que realizaron la fiscalización de las unidades. Los inspectores retiraron equipos utilizados para captar pasajeros, luego de denuncias vecinales registradas por el exceso de ruido.

El operativo buscó verificar el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido, establecidos mediante el Decreto Supremo N.° 085-2003-PCM. Durante la jornada, los fiscalizadores revisaron las condiciones relacionadas con la emisión sonora y retiraron los megáfonos utilizados de manera indebida durante el servicio.

Operativo en Arequipa

Según Radio Yaraví, los 41 megáfonos eran empleados por conductores para acaparar pasajeros, práctica que incrementaba el ruido en la avenida Goyeneche. La municipalidad realizó la intervención luego de reportes de vecinos afectados por los niveles sonoros registrados allí durante la jornada municipal del sector.

Además del retiro de los equipos, las autoridades recordaron las consecuencias previstas para quienes excedan los límites permitidos de emisión sonora. El uso excesivo de bocinas y altavoces puede ser considerado una infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, según la información difundida durante el operativo.

Papeleta M34 contempla multa y puntos

La normativa establece que la Policía puede imponer la papeleta M34 cuando se configura la conducta. Esta infracción es considerada muy grave y contempla una sanción equivalente al 12 % de la UIT, además de 50 puntos en el récord del conductor.

El retiro de los equipos se realizó durante una intervención inopinada en la avenida Goyeneche, donde el personal municipal fiscalizó unidades de transporte público. La jornada estuvo enfocada en verificar el cumplimiento de las normas sobre ruido y retirar los dispositivos empleados para captar pasajeros.

Sanción de papeleta m34.

La intervención respondió a las denuncias de vecinos afectados diariamente por el exceso de ruido en el sector. La fiscalización estuvo a cargo de personal municipal de las áreas de Transporte y Gestión Ambiental, que actuaron conjuntamente durante el operativo realizado allí.

El resultado de la jornada fue el retiro de 41 megáfonos después de fiscalizar cerca de 150 unidades de transporte público. Los equipos eran utilizados para captar pasajeros, una práctica que, según la información difundida, generaba un incremento de la contaminación acústica en el sector.