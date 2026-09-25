Gobierno autoriza viaje a Panamá de Marco Vinelli para participar en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú autorizó el viaje a Panamá del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz, del jueves 1 al sábado 3 de octubre, donde será panelista en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Cabe señalar que, su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 281-2026-PCM, publicada este viernes 25 de septiembre en el Diario Oficial El Peruano.

Viaje para articular inversiones de impacto

De acuerdo con el dispositivo, el miembro del Gabinete Ministerial participará en el referido evento internacional, el cual es un foro multilateral estratégico de alto nivel que reúne a ministros de Finanzas y Agricultura de América Latina y el Caribe, instituciones financieras multilaterales y líderes del sector privado, con el propósito de articular inversiones de impacto, soluciones tecnológicas (AgTech) y mecanismos de financiamiento para la transformación productiva rural.

En ese sentido, será panelista en el 14º Ciclo de Reposición del FIDA, denominado: "Invirtiendo en el Futuro de las Economías Rurales: Empleo Juvenil, Innovación Digital y Alianzas con el Sector Privado", a celebrarse el día 2 de octubre en la Ciudad de Panamá.

Asimismo, su viaje también como finalidad, posicionar de los programas emblemáticos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tales como, el Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario (SECIGRA Agrario) y el Programa de Extensión Universitaria (PEU MIDAGRI "Cultivando Talentos"), así como la proyección de las tecnologías de extensión e innovación agropecuaria conducidas por el Instituto Nacional de Innovación Agraria.

Además, del fortalecimiento de la Cooperación Técnica Internacional, en concordancia con la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional al 2030 y la Política Nacional Agraria 2021-2030.

Para tener en cuenta:

Como parte del viaje oficial que sostendrá el titular del MIDAGRI, su despacho estará a cargo temporalmente por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

El presente viaje al exterior no irroga gasto alguno al Tesoro Público, debido a que los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos del ministro Marco Vinelli serán asumidos por el FIDA.

Finalmente, la resolución suprema es refrendada por el encargado del Despacho Presidencial y primer ministros, Luis Galarreta Velarde, y el ministro de Defensa y responsable temporal de la PCM, Rafael Belaúnde Llosa.