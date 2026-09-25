Papa León XIV se detuvo ante el Señor de los Milagros en Notre-Dame durante su visita a Francia

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV protagonizó un emotivo momento durante su visita oficial a Francia al detenerse frente a la imagen del Señor de los Milagros ubicada en la histórica Catedral de Notre-Dame, en París.

Mientras se dirigía hacia el altar del recinto, el pontífice fijó su mirada durante varios segundos en la réplica del Cristo Morado y realizó un saludo ante la imagen.

La imagen volvió a Notre-Dame tras el incendio

La réplica del Cristo de Pachacamilla fue instalada nuevamente en Notre-Dame en octubre de 2025, meses después de la reapertura de la catedral, concretada en diciembre de 2024.

Su retorno fue posible gracias al trabajo de la Hermandad de Cargadores del Señor de los Milagros en París, cuyos integrantes impulsaron las gestiones para que la imagen volviera a ocupar un espacio dentro del templo.

De esta manera, el Cristo Morado continúa siendo un símbolo de fe para los peruanos y otros latinoamericanos que viven en Francia. La imagen también representa una expresión de la presencia cultural y religiosa de la comunidad peruana fuera del país.

León XIV volverá a encontrarse con el Cristo Moreno en Perú

El encuentro en París no es el primer acercamiento de León XIV con la imagen del Señor de los Milagros. En junio pasado, durante su gira por España, el pontífice también tuvo un momento de oración y bendición frente al Cristo Moreno en la parroquia de San Agustín, ubicada en el barrio del Raval, en Barcelona.

En aquella oportunidad, el anda estaba adornada con arreglos florales en rojo y blanco, colores representativos de la bandera peruana. El templo es conocido además como la "catedral de los pobres" debido a la labor de acogida y apoyo que desarrolla con personas en situación de vulnerabilidad.

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El papa León XIV visita la imagen del Señor de los Milagros que se encuentra en la iglesia de San Agustín en España



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El próximo encuentro entre el pontífice y el Señor de los Milagros está previsto para noviembre. Durante su visita oficial al Perú, León XIV participará en una multitudinaria misa el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde también estará presente la imagen del Cristo Morado.

La breve pausa de León XIV ante el Señor de los Milagros en Notre-Dame volvió a poner en escena el vínculo entre el pontífice y una de las imágenes religiosas más representativas del Perú.

La presencia del Cristo Morado en la catedral parisina, tras sobrevivir al incendio y ser reinstalado en 2025, adquiere además un significado especial para la comunidad peruana residente en Francia.