Terremoto de magnitud 7.0 azota Nueva Caledonia: ¿Qué dice la Marina de Guerra al respecto?

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la mañana de este sábado 26 de septiembre, un terremoto de magnitud 7.0 azotó el noreste de Tedine, una de las regiones de Nueva Caledonia, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

A continuación, en la presente nota, te informaremos si tiene implicancia o no en el litoral peruano; además te explicaremos cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Notable quake, preliminary info: M 7.0 - 68 km ENE of Tadine, New Caledonia https://t.co/SKgUMVCKgx — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 25, 2026

Nuevo movimiento telúrico se registra en Oceanía

Como se recuerda, Nueva Caledonia se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica que ocasiona que los temblores sean recurrentes en el país del continente de Oceanía y el Perú.

Con referente al terremoto registrado a las 8:23 a. m. del 26 de septiembre, tuvo una profundidad de 17.10 kilómetros; asimismo, fue percibido en Vanuatu. Es importante precisar que, Nueva Caledonia es un archipiélago francés situado en el suroeste del océano Pacífico, en la región de Melanesia, a unos 1 500 km al este de Australia.

Del mismo modo, el país tiene 270 000 habitantes y posee una de las mayores reservas mundiales de níquel, lo que convierte a este mineral en la base de su economía exportadora.

Situación del litoral peruano tras eventos sísmicos en Japón

Tal como ocurre durante esta clase eventos sísmicos, la Marina de Guerra del Perú inició su monitoreo en todo el litoral peruano para determinar la existencia de las condiciones que puedan ameritar declarar una alerta de tsunami.

Tras la evaluación correspondiente, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) emitió un pronunciamiento la tarde de este viernes 25 de septiembre dar devolver la tranquilidad a todos los peruanos, en especial a quienes residen en los distritos cercanos a las playas.

#ÚltimoSismoLejano

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

25-09-26 16:23:05

Magnitud: 7.0 Mw

Referencia: 68 km ENE of Tadine, New Caledonia

Profundidad: 17.10 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/GnuKU4zdLw — Hidrografía Perú (@DHN_peru) September 25, 2026

En ese sentido, a través de sus plataformas oficiales, la entidad descartó la emisión de una alerta de tsunami para toda la costa del Perú, señalando que lo acontecido en Nueva Caledonia no reúne las condiciones para activar dicha medida de prevención en nuestro país.

Es importante recordar que, durante cualquier actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como permanecer en un lugar seguro, no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse y tener a la mano una mochila de emergencia.

Finalmente, tal como lo anunció la DHN, del sábado 26 hasta el lunes 28 de septiembre se registrarán oleajes anómalos desde Tumbes hasta Chancay.