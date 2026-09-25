Mark vito REAPARECE desde la cama de un hospital junto a su suegra: ¿Qué fue lo que ocurrió?

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito reapareció desde la cama de un hospital, con la cabeza vendada y acompañado por la madre de su pareja, Leslie Echevarría. La escena mostró como confiesa una presunta infidelidad y un envenenamiento, aunque más tarde se reveló algo inesperado.

Vito Villanella sorprendió con supuesto problema de salud

El material llamó la atención porque Mark Vito apareció delicado de salud, mientras conversaba con su suegra. La noticia fue difundida en redes sociales y presentó al exesposo de Keiko Fujimori le confiesa a la madre de Leslie Echevarría haberle sido infiel.

Mark Vito aseguró que "se encontraba en sus últimos momentos de vida" y decidió contarle a su suegra la supuesta infidelidad. El contenido mostró al influencer llorando mientras explicaba la situación antes de recibir una respuesta de la mujer.

Vito Villanella confesó haber engañado a su esposa con dos profesores de su empresa de idiomas. Esta declaración fue presentado como actuación y antecedió al momento en que la madre de Echevarría cambió el rumbo del video.

Tras escuchar la confesión, la suegra de Mark Vito afirmó que ya conocía la presunta infidelidad y aseguró que había colocado veneno en su comida. Tras ello, el influencer mostró una descompensación y evidenció tener dificultades para respirar.

Luego de que la madre de Leslie Echevarría desconecte a Mark Vito, abandonó el lugar. La representación utilizó elementos de una escena dramática para desarrollar el supuesto conflicto entre el influencer y su suegra.

La escena formaba parte de contenido promocional

Este sketch no correspondió a una emergencia médica real. La aparición en la cama de hospital formaba parte de una producción publicitaria, por lo que el supuesto envenenamiento fue presentado como un hecho real fuera del contenido.

La publicación generó dudas debido a que Mark Vito apareció con vendas y dentro de un ambiente presentado como hospital. Sin embargo, el desarrollo del contenido logró permitir identificar que se trataba de una escena actuada para las redes sociales y promocional el emprendimiento de Leslie Echevarría.

Asimismo, la pareja también logró hacer una escenificación donde Mark Vito presenció como su esposa, Leslie Echevarría "le era infiel" con otro hombre. La expareja de Keiko Fujimori mostró molestia por lo presenciado, por lo que "atacó" a la otra persona.

De tal forma, los creadores de contenido mostraron como la historia del hospital formó parte de una historia creada para redes sociales. El material evidencia que no existió una hospitalización como tal, sino la presentación como contenido promocional para atraer la atención hacia el emprendimiento de Echevarría.