Papa León XIV pide que el avance tecnológico esté acompañado de mayor responsabilidad

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV destacó la necesidad de que el desarrollo científico y tecnológico avance de la mano con una mayor responsabilidad, al considerar que la innovación no debe ser entendida únicamente como una cuestión técnica, sino también como un proceso que tiene consecuencias para las personas y la sociedad.

Papa León XIV envía mensaje sobre la tecnología

A través de sus redes sociales oficiales, el actual sumo pontífice compartió una reflexión en la que sostuvo que, toda tecnología refleja, de manera explícita o implícita, una determinada concepción de la persona, de la sociedad y del futuro que se busca construir.

"El progreso tecnológico nunca es simplemente una cuestión técnica. Toda tecnología refleja, explícita o implícitamente, una determinada concepción de la persona humana, de la sociedad y del futuro que deseamos construir", afirmó.

Asimismo, subrayó que los avances científicos tienen la capacidad de transformar distintos aspectos de la vida. Sin embargo, advirtió que este poder debe estar acompañado de criterios que permitan determinar si dichas transformaciones contribuyen realmente al bienestar y a la dignidad de las personas.

"El progreso científico y tecnológico, por tanto, debe ir acompañado de un correspondiente aumento de la responsabilidad", expresó.

El progreso tecnológico nunca es simplemente una cuestión técnica. Toda tecnología refleja, explícita o implícitamente, una determinada concepción de la persona humana, de la sociedad y del futuro que deseamos construir. El progreso científico y tecnológico, por tanto, debe ir... — Papa León XIV (@Pontifex_es) September 24, 2026

Pide utilizar la capacidad de discernir

El papa remarcó que, la tecnología aumenta la competencia de la humanidad para modificar su entorno, también debe crecer su capacidad de discernimiento y responsabilidad frente a las decisiones que se adoptan.

"Cuanto mayor sea nuestro poder para transformar el mundo, mayor debe ser nuestra capacidad de discernir lo que sirve verdaderamente a la dignidad humana que Dios nos ha dado, de gobernar sabiamente y de cuidar de quienes podrían sufrir las consecuencias más graves de nuestras decisiones", detalló.

En desarrollo...