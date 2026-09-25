Harry Kane considera que está en su mejor momento para ganar el Balón de Oro tras su exitoso año

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero y capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane aseguró que atraviesa la que probablemente sea la mejor oportunidad de su carrera profesional para ganar el Balón de Oro. En la antesala del trascendental cruce frente a España por la Liga de Naciones en el estadio de Wembley, el atacante del Bayern Múnich hizo un balance de su destacado rendimiento individual y colectivo en la última temporada.

Un balance dorado y la aspiración al máximo galardón individual

El atacante inglés basó sus expectativas en el sobresaliente rendimiento desplegado durante la última campaña con la camiseta del Bayern Múnich y su selección. Kane conquistó los títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de adjudicarse la Bota de Oro europea tras registrar una cifra contundente de 36 goles en la temporada.

Pese a los méritos acumulados en la cancha, el capitán de los 'Tres Leones' se mostró con el proceso de votación que definirá al ganador de la distinción individual. El delantero dejó en claro que su labor principal en el campo de juego ya fue ejecutada con éxito y que la resolución final queda en manos del jurado calificador.

Sin embargo, no dudó en catalogar el momento actual como el punto culminante de su trayectoria deportiva para aspirar al prestigioso trofeo. Respecto a sus opciones reales en la votación y el balance de su última temporada, el propio atacante analizó su candidatura durante la conferencia de prensa previa al cotejo internacional.

🗣️ "I'd be extremely proud to win it. I've done a lot of great things that I'm proud of last year. "



Bayern Munich and England striker Harry Kane discusses the possibility of winning the Ballon d'Or 🏆 pic.twitter.com/if4fVPZR7Y — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 25, 2026

El desafío ante España y la identidad del fútbol inglés

Más allá de sus aspiraciones individuales, el referente de la selección inglesa centró la atención en el exigente compromiso que sostendrán ante la selección española en Wembley. Kane catalogó al conjunto rival como la mejor escuadra del mundo en la actualidad, destacando que una victoria en casa representaría un impulso anímico fundamental de cara a las siguientes etapas de la Liga de Naciones y el proceso clasificatorio hacia la Eurocopa.

Asimismo, el capitán británico analizó las diferencias filosóficas entre ambos estilos de juego, reconociendo las virtudes técnicas que caracterizan al fútbol hispano desde sus divisiones menores. No obstante, subrayó que Inglaterra posee fortalezas físicas y tácticas particulares que le permiten competir al más alto nivel sin necesidad de imitar modelos externos.

En ese sentido, Harry Kane buscará ratificar su gran momento futbolístico liderando el ataque de Inglaterra frente a España, con la consigna de conseguir un triunfo de prestigio en Wembley que respalde sus credenciales en la carrera por el Balón de Oro.