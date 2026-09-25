Investigan a personal de salud que hizo fiesta con cerveza en Casa Materna de La Libertad

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Trabajadores de salud fueron captados durante una celebración con bebidas alcohólicas dentro de la Casa Materna de Sanagorán, en la provincia de Sanchez Carrión, La Libertad. Estas imágenes difundidas motivaron a una investigación administrativa y una medida contra el responsable del establecimiento.

Investigación alcanza a trabajadores de salud

Las primeras indagaciones señalan que la reunión habría sido organizada como una actividad de despedida para un trabajador de salud. En el video difundido se logra observar a personal participando de la celebración dentro de los ambientes de la Casa Materna.

La Gerencia Regional de Salud de La Libertad informó que inició un proceso administrativo sancionador contra médicos, enfermeras, obstetras y técnicos que habrían participado en la actividad. La entidad también rechazó que los ambientes destinados a gestantes fueran utilizados para diferentes actividades a su finalidad sanitaria.

Durante la celebración no habían usuarias albergadas en la Casa Materna, por lo que la continuidad de los servicios no se habría visto afectada. El establecimiento funciona como un espacio destinado a la atención y alojamiento temporal de gestantes.

🚨 Trabajadores de salud fueron captados celebrando con música y consumiendo cerveza en la Casa Materna de Sanagorán, en La Libertad.



El hecho ocurrió el domingo 20 de septiembre y quedó registrado en imágenes que fueron difundidas públicamente.



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Separan al jefe de la Casa Materna

Según Agencia Andina, el gerente regional de Salud, Gerardo Florián, informó que se dispuso la separación definitiva del jefe de la Casa Materna de Sanagorán. La autoridad regional también señaló que se designará a un nueva responsable para dirigir el establecimiento.

La medida se produce mientras continúa el procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes entre los trabajadores que habrían participado en la celebración. La Gerencia Regional de Salud deberá establecer las acciones que correspondan dentro del proceso iniciado tras la difusión de las imágenes.

La Casa Materna se encuentra en la provincia de Sanchez Carrión y sus ambientes están destinados a brindar atención y alojamiento temporal a gestantes. La celebración registrada dentro del local motivó la intervención de las autoridades regionales de salud.

La investigación considera la participación de médicos, enfermeras, obstetras y técnicos que aparecen vinculados con la actividad realizada dentro del establecimiento. Hasta el momento, la información señala que el procedimiento administrativo continúa para establecer la responsabilidades individuales.

La GERESA también comunicó su rechazo al uso de la infraestructura sanitaria para actividades ajenas a su finalidad. Mientras continúa la investigación, se prevé la designación de un nuevo encargado de la Casa Materna de Sanagorán para garantizar su funcionamiento.

El caso de la fiesta que incluyó bebidas alcohólicas en la Casa Materna de Sanagorán permanece bajo investigación administrativa. La separación definitiva del jefe ya fue comunicada por la autoridad regional, mientras que el proceso contra el personal involucrado continúa en La Libertad.