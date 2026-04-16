Centro de Migraciones de Puno implementa controles fronterizos con Bolivia para frenar propagación de sarampión

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Puno

Tras el avance del sarampión en diferentes zonas de la región, Hugo Neptalí Cavero Aybar, jefe zonal de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Puno, anunció controles fronterizos con Bolivia para frenar la propagación de sarampión.

Este miércoles 15 de abril se dio a conocer el reporte oficial que tiene como finalidad detectar la cantidad de brote de la enfermedad de la región. El resultado registrado fue 35 casos confirmados.

Asimismo, la Dirección Regional de Salud de Puno afirmó que la Red de Sandia encabeza los contagios teniendo 19 afectados confirmados.

Por esta razón, el personal médico examina a detalle los síntomas de cada paciente para evitar que la enfermedad pueda expandirse a otras provincias del norte.

Otra de las zonas que ha presentado contagios es Juliaca, que hasta el momento reporta 14 casos dentro de la Red de Salud de San Román. Uno de los reportados es de un ciudadano que llegó desde Lima y fue diagnosticado en abril.

Algunas de las zonas que, hasta el momento no registran contagios son Azángaro, Chucuito y El Collao. Sin embargo, las brigadas de salud correspondientes no paralizan los recorridos en ferias y comunidades los servicios de vacunación.

Esta medida garantiza que la mayor cantidad de familias reciban las dosis necesarias para proteger a los niños menores de cinco años, debido a que son la población más vulnerable.

Control tiene como finalidad parar avance del sarampión

El jefe zonal de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Puno, mencionó que los esfuerzos en los controles migratorios tienen por finalidad evitar el ingreso de enfermedades desde zonas sin fiscalización, sobre todo en áreas de selva.

Estas medidas toman mayor relevancia, teniendo en cuenta que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y puede prevenirse por medio de la vacunación.

Mientras tanto, las brigadas continúan su labor de vacunación a niños menos de cinco años en toda la provincia de Puno para contrarrestar esta problemática.

"La población debe estar atenta a síntomas como fiebre y acudir de inmediato a un centro de salud" expresaron las autoridades del sector.

Cavero Aybar, jefe zonal precisa que las medidas tomadas no solo protegen a Puno, sino a todo el territorio nacional porque la enfermedad no conoce de fronteras y el control puede marcar la diferencia.

Finalmente, la población y en especial los centros de salud se encuentran en máxima alerta para identificar y separar nuevos casos de este brote.