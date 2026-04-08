Más de 150 mil peruanos, entre niños y adultos, con riesgo de contagio por sarampión, indica Minsa

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el Director General del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Minsa, César Munayco, indicó que los casos de sarampión a nivel mundial han aumentado debido a las bajas coberturas de vacunación contra esta enfermedad y el Perú no es ajeno a tal realidad.

Así, indicó que no solo los niños, sino también los adultos hasta los 30 años forman parte de la población vulnerable ante este contagio de no contar con las dosis completas.

Niños y adultos son susceptibles ante sarampión

El incremento de casos por sarampión se ha incrementado a nivel mundial, según los últimos reportes anuales emitidos por las autoridades sanitarias en donde el Perú también se encuentra incluido.

La razón del incremento de casos: las bajas coberturas de vacunación y el considerar que estos contagios afectamente solo a los más pequeños. La evidencia demuestra lo contrario y es que los adultos hasta los 30 años se encuentran dentro de la población vulnerable de contagio.

"De todos los grupos de edad, entre 150 mil a 200 mil personas que podrían ser susceptibles, es de acuerdo a los cálculos que tenemos por eso es importante la vacunación. Esto no es solamente entre los niños pequeños, sino también en todos los grupos de edad hasta los 30 años"

En el caso nacional en Puno se ha presentado un brote de esta enfermedad con 14 casos confirmados lo que ha motivado a que se trabaje con la región para emprender las jornadas de vacunación. De acuerdo a Munayco, indicó que estos casos podrían haberse importado a raíz de los carnavales

A raíz de estos contagios, el Ministerio de Salud ha emitido una alerta a nivel nacional pues las medidas de prevención deben adoptarse en todo el país. "La prevención es importante, la vacunación es clave". precisó.

Panorama mundial de sarampión

Munayco indicó que en los últimos años ha ocurrido el resurgimiento en los casos de sarampión a nivel mundial: más de 110 países presentan este incremento teniendo a Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala y Bolivia cuentan con "epidemias importantes", precisa el especialista

Ante ello, se solicita que los Estados adopten las medidas necesarias para reducir el riesgo de contagios los cuales se han visto incrementados tras la pandemia por el COVID-19.

Por tal razón, reafirmó que la prevención contra la sarampión es primordial para asegurar encontrarse protegido ante este contagio que se da por medio de las vías respiratorias.

Ante el aumento de casos por sarampión a nivel mundial y nacional, el especialista del Minsa precisa que es importante recalcar que tanto niños como adultos hasta los 30 años se encuentran dentro de la población vulnerable de contagio.