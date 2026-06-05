Popular actriz peruana denuncia vaciado sistemático de las cuentas de su empresa

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida actriz Yiddá Eslava denunció públicamente haber sido víctima de un vaciado sistemático de las cuentas bancarias de su empresa. La creadora de contenido relató que los delincuentes extrajeron el total de sus ahorros en dólares mediante retiros diarios y constantes durante toda una semana.

La modalidad de los retiros hormiga

Durante su participación en el programa de streaming Q'Bochinche, la figura pública explicó que detectó movimientos irregulares en sus finanzas corporativas. Según Yiddá Eslava, el método utilizado consistió en realizar transferencias diarias de manera sostenida, logrando vaciar los fondos sin activar las alertas de seguridad tradicionales.

"Han ido retirando sistemáticamente dinero", declaró la actriz.

El suceso ocurrió en un contexto personal complejo, marcado por otros inconvenientes domésticos. La actriz subrayó que la situación no debe interpretarse como un descuido en sus responsabilidades, sino como un ataque deliberado contra su patrimonio empresarial que requiere una investigación profunda por parte de la entidad.

Reacciones ante la falta de seguridad bancaria

El comunicador Samuel Suárez respaldó a la actriz durante el espacio informativo, cuestionando la vulnerabilidad del sistema ante este tipo de fraudes. Suárez enfatizó que las instituciones financieras deben garantizar mayores estándares de protección para evitar que los usuarios sufran pérdidas irreparables debido a fallas técnicas.

La denuncia ha puesto sobre la mesa la preocupación sobre la seguridad digital en cuentas corporativas dentro del país. Los usuarios exigen medidas preventivas ante el aumento de ciberdelitos que utilizan patrones de transferencia no autorizadas, exigiendo a los bancos una respuesta clara ante las vulnerabilidades.

El caso de la empresaria sirve como alerta para otros emprendedores que manejan transacciones digitales. Es fundamental revisar los estados de cuenta con frecuencia para identificar patrones sospechosos. La prevención y el monitoreo constante resultan vitales para proteger los capitales de trabajo ante cualquier riesgo financiero.

La actriz ha hecho un llamado a no juzgar situaciones personales ante la falta de actividad en redes sociales. Mientras tanto, la atención se centra en cómo las entidades bancarias responderán ante este vaciado sistemático de cuentas que ha afectado significativamente el patrimonio empresarial de la afectada actualmente.

Los incidentes de ciberseguridad continúan siendo un tema crítico en la agenda económica. La protección del dinero mediante protocolos de autenticación reforzados es la única garantía para enfrentar el vaciado sistemático de cuentas, asegurando así la continuidad de los negocios frente a posibles ataques financieros.