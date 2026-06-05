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Fuerza Popular no ha hablado de fraude en la primera vuelta, pero sí sobre irregularidades, según Diethell Columbus

En entrevista para Exitosa, el vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, señaló que en esta campaña la agrupación no ha hablado de un presunto fraude, pero sí irregularidades.

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05/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/06/2026

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El vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, afirmó que su partido no ha denunciado un supuesto fraude electoral en la presente contienda, sino que ha puesto sobre la mesa presuntas irregularidades detectadas durante el proceso. 

En entrevista con Exitosa, el dirigente defendió la posición de su agrupación y aseguró que las observaciones realizadas se sustentan en hechos que, según indicó, han sido reconocidos por diversas autoridades vinculadas al sistema electoral.

"De nosotros no ha escuchado en esta elección hablar si hay fraude. Sí señalamos claramente, como lo ha hecho Keiko Fujimori y lo han hecho nuestros vicepresidentes, y como nosotros también como candidatos a diputados y senadores, hemos indicado irregularidades manifiestas", manifestó Columbus.

El representante fujimorista señaló además que estas observaciones no constituyen una acusación de fraude, sino cuestionamientos específicos sobre aspectos que consideran deben ser esclarecidos. En ese sentido, destacó que su agrupación ha optado por recurrir a los canales institucionales para expresar sus inquietudes sobre el proceso electoral.

Comparación con la postura asumida en 2021

Durante la entrevista, Columbus fue consultado sobre las críticas que recuerdan las denuncias realizadas por Fuerza Popular en anteriores elecciones. Frente a ello, sostuvo que la posición de Keiko Fujimori en la actualidad mantiene una línea similar a la expresada en los comicios de 2021.

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"La señora Fujimori, nuestra lideresa, lo que ha hecho hoy día es decir lo mismo que se señaló en el año veintiuno, pero hoy con mucho más aplomo", declaró.

Asimismo, consideró que existe una diferencia entre cuestionar determinadas situaciones del proceso electoral y desconocer los resultados. Según explicó, la agrupación ha mantenido una actitud de respeto hacia las instituciones mientras ejerce su derecho a formular observaciones dentro del marco legal.

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Defensa de los mecanismos legales

Columbus también recordó que las discrepancias surgidas en procesos electorales anteriores fueron llevadas por las vías legales y constitucionales correspondientes. En esa línea, defendió el uso de recursos judiciales como una herramienta legítima para canalizar reclamos.

"Eso es un tema que se impugnó por las vías legales y constitucionales. Utilizamos los mecanismos legales que cualquier peruano podría utilizar para defendernos ante la justicia", expresó. Además, agregó: "Esperamos simplemente que las cosas se vayan dando de acuerdo a los plazos regulares y a los procedimientos".

Las declaraciones del vocero de Fuerza Popular buscan marcar distancia respecto a las acusaciones de fraude electoral que han acompañado anteriores procesos políticos. Mientras avanza la campaña, el partido insiste en que sus observaciones se limitan a presuntas irregularidades y que cualquier cuestionamiento será planteado dentro de los cauces legales establecidos, manteniendo el respeto por los resultados y las instituciones democráticas.

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