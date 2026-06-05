Fatal accidente: Confirman el fallecimiento de siete mineros tras emergencia en una mina de carbón

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia golpeó al sector minero colombiano. Siete trabajadores fallecieron luego de quedar atrapados en una mina de carbón ubicada en el municipio de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. El accidente movilizó a organismos de emergencia, rescatistas y autoridades locales, quienes desplegaron intensas labores para atender la situación y recuperar a las víctimas.

Las autoridades confirmaron posteriormente el fallecimiento de los siete mineros, una noticia que causó conmoción entre los familiares de las víctimas y los habitantes de la región. El hecho también generó muestras de solidaridad por parte de distintas entidades gubernamentales y organizaciones vinculadas al sector minero.

Gobernador se pronunció tras el fallecimiento de mineros

El gobernador de ese departamento, Jorge Emilio Rey, confirmó este viernes que siete trabajadores perdieron la vida en el accidente minero que mantuvo en vilo al municipio de Sutatausa durante las horas recientes.

"A sus familiares, amigos y seres queridos les expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad en este momento", indicó el mandataraio municipal en un mensaje en su cuenta en X.

Lamentamos informar que, de acuerdo con el más reciente reporte oficial sobre el accidente minero ocurrido en el municipio de #Sutatausa, se confirmó el fallecimiento de siete trabajadores, uno de ellos rescatado ayer.



A sus familiares, amigos y seres queridos les expresamos... pic.twitter.com/bhZx9zAhBB — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) June 5, 2026

Tras una intensa operación de rescate, las autoridades lograron identificar los cuerpos de todas las víctimas y anunciaron una investigación para esclarecer qué provocó la tragedia. Las víctimas fueron identificadas como: Jimmy Mendieta, Rubén Esteban Montaño, Diego Ferney Robayo, Luis David Casallas, Camilo Sierra, Héctor Márquez y Alexander Rodríguez Rincón.

Investigan las causas de la emergencia

De acuerdo con los reportes preliminares, la emergencia se produjo al interior de una explosión en la mina de carbón 'San Antonio 3', en Sutatausa, donde los trabajadores realizaban sus labores habituales. La información preliminar indicaba al principio que al menos un hombre habría fallecido a causa de la explosión, no obstante, el número de muertos fue aumentando con el paso de las horas.

Entre tanto, la Agencia Nacional de Minería adelantará las investigaciones correspondientes para establecer las causas de este accidente que hoy enluta a Sutatausa y al departamento.

"Reconocimiento a los socorredores mineros, organismos de emergencia, personal de salud y autoridades que durante cerca de 24 horas trabajaron en las labores de búsqueda y rescate. Su compromiso, valentía y vocación de servicio han sido fundamentales en la atención de esta emergencia", agregó el gobernador Rey.

La muerte de los siete mineros constituye un duro recordatorio de los peligros que persisten en esta industria. Mientras las investigaciones avanzan, familiares y comunidades esperan respuestas claras sobre lo ocurrido, así como acciones concretas que permitan evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse en el futuro.