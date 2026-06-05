Keiko y María Corina Machado conversan sobre una ruta de prosperidad y libertad para el Perú: "Es un momento histórico"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Por medio de sus redes sociales, la candidata a la presidencia Keiko Fujimori tuvo una comunicación con la figura política de Venezuela, María Corina Machado en la que hablaron sobre la ruta de prosperidad y libertad para el Perú a días de la segunda vuelta electoral.

Comunicación entre ambas figuras políticas

A través de la cuenta oficial de Keiko Fujimori, la candidata publicó un video de una videollamada con la principal opositora del chavismo, María Corina Machado. Dentro de los temas tratados, la figura venezolana mencionó su punto de vista ante las próximas elecciones que se llevarán a cabo el domingo 7 de junio.

En el contexto político, la representante de Fuerza Popular publicó un mensaje con el video en el que expresa su postura frente al gobierno venezolano con la presencia de los últimos mandatos que ha tenido.

La historia nos da poderosas lecciones de los caminos que hay que seguir y aquellos que hay que evitar, como lo que sucedió con la Venezuela de Chávez y Maduro. El de Chávez fue un modelo que llegó prometiendo prosperidad para todo el pueblo y terminó repartiendo miseria, inseguridad y expulso a millones de venezolanos de su propio país, escribió Keiko Fujimori.

Hoy tuve una emotiva llamada con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su admirable lucha en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela. La historia nos da poderosas lecciones de los caminos que hay que seguir y aquellos que hay que evitar, como lo que... pic.twitter.com/UByUW2oL6t — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 5, 2026

Opinión de la figura política venezolana

En sus declaraciones, María Corina Machado narra cuando con anterioridad Venezuela era advertido antes que ingresará al poder sus últimas autoridades, haciendo énfasis en la migración venezolana que tiene el país actualmente.

"También hace 27 años también algunas personas nos alertaron a los venezolanos y los venezolanos contestamos, Venezuela no es Cuba (...) ustedes en el Perú tienen los mejores testigos que son por supuesto nuestros migrantes", expresó María Corina Machado.

En el clip publicado por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori hace énfasis en que quiere buscar el voto de las personas que aún no se deciden, para que puedan ejecutar una elección consciente, manifestando que no quiere que las personas entiendan que esto se trata de ella, sino por defender la constitución, leyes y un sistema económico de aperturas en favor de la población peruana.

"Creo que es un momento histórico para el Perú aproveche este momento para avanzar y encausar por una ruta de prosperidad y libertad para todos ustedes y por supuesto para todas las Américas", enfatizó la figura política de Venezuela.

Finalizando su discurso, María Corina Machado y Keiko cierran su conversación diciendo que esta es una oportunidad para direccionar el país en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el domingo 7 de junio.