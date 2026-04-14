Minsa desplegó brigadas de salud en Juliaca para combatir y prevenir brote de sarampión

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ante la alerta sanitaria de sarampión reportada en la región Puno, el Minsa desplegó brigadas de salud en la ciudad de Juliaca con el objetivo de poder combatir y prevenir la mencionada enfermedad.

Brigadas para combatir y prevenir el sarampión en Juliaca

La región Puno atraviesa un delicado panorama en lo que respecta al ámbito sanitario debido a que se reportó un brote agresivo de sarampión. Por tal razón, las autoridades han declarado alerta epidemiológica y han desplegado brigadas de salud para combatir y prevenir esta enfermedad.

Los citados grupos de salud del Ministerio de Salud (Minsa) han sido destinadas a la ciudad de Juliaca, localizada en la provincia de San Román. Este iniciativa se ha realizado a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de Salud (Digerd) en coordinación con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú).

Hay que mencionar que, por disposición del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, en esta oportunidad se ha priorizado el envío de dos brigadas de primera respueta y multidisciplinarias integradas por 12 profesionales.

El citado personal se encargará de llevar a cabo acciones de vacunación, vigilancia epidemiológica, educación epidemiológica, educación comunitaria y control de brotes de enfermedades transmisibels en territorio.

Vale señalar que, dicha intervención responde a la Alerta Epidemiológica AE - CDC n° 005-2026 la cual se emitió frente al riesgo de diseminación de sarampión a otras zonas del país.

Adicionalmente, Digerd destinó dos profesionales vinculados al hospital de campaña, quienes se encargarán de la implementación de una tienda de campaña para la instalación de un Puesto Médico Avanzado (PMA).

César Munayco confirma 25 casos de sarampión

En diálogo con Exitosa, César Munayco, director general del Centro de Epidemiología, Prevecnión y Control de Enfermedades del Minsa, recordó que el sarampión es una enfermedad "altamemte contagiosa y un caso puede contagiar entre 14 a 18 personas. "Puede casusar complicaciones severas y la muerte", subrayó.

Además, sostuvo que es una afección que se puede prevenir mediante la vacunación por ello expresó que es importante que la población tenga en claro que "las vacunas son seguras y salvan vidas".

"Es importante tener en cuenta que nuestros países vecinos como Bolivia, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala tienen epidemias importantes de sarampión. Tenemos este brote en Puno, en la zona de Juliaca, en la zona de Sandia, donde hasta el momento vamos 29 casos", dijo.

En medio de esta panorama, el Ministerio de Salud desplegó dos brigadas de primera respueta y multidisciplinarias integradas por 12 profesionales a Juliaca, en Puno, para combatir y prevenir el sarampiónb.