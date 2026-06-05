Juntos por el Perú propone modificar la Constitución para restaurar el equilibrio de poderes

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El vocero de Juntos por el Perú, Walter Ayala, ha planteado una reestructuración profunda del sistema político actual. Su propuesta busca devolver el equilibrio de poderes mediante una Asamblea Constituyente o, en su defecto, reformas a la Constitución para redefinir el Estado de derecho y la estabilidad democrática.

Los pilares de la propuesta reformista

La visión de la organización política sostiene que el diseño institucional vigente ha permitido que el Poder Legislativo acumule una influencia desmedida. Según Walter Ayala, este fenómeno ha deteriorado la democracia nacional, al alterar el funcionamiento correcto de los pesos y contrapesos fundamentales entre los poderes públicos.

"Un modelo donde se respeta el Estado de derecho es que existan tres poderes y que cada poder, tanto el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tengan el mismo peso. Esos pesos y contrapesos son los que han hecho que no se respeten", declaró.

El vocero enfatiza que la actual configuración legal ha despojado al Ejecutivo de herramientas críticas para su gestión. La cuestión de confianza, señala, ha sido tan restringida que el Gobierno carece de mecanismos efectivos para interactuar con el Parlamento, lo que derivaría en un desequilibrio peligroso para el país.

El análisis de la organización sugiere que la falta de herramientas equitativas fomenta un ejercicio irregular del poder. Cuando el Legislativo detenta una influencia superior, la capacidad de respuesta del Ejecutivo ante crisis nacionales disminuye drásticamente, lo cual, según el punto de vista expuesto, compromete directamente la gobernabilidad.

El camino hacia la modificación constitucional

Ante la posible falta de respaldo ciudadano para una Asamblea Constituyente, el plan alternativo contempla una serie de reformas constitucionales. Estas modificaciones alcanzarían a más de sesenta artículos de la Constitución, con el propósito de garantizar que el Legislativo y el Ejecutivo actúen bajo condiciones de equidad.

Esta estrategia busca evitar que la arbitrariedad se apodere de la gestión pública. La agrupación política considera que, al otorgarles el mismo peso político a los tres poderes, se restablecería el orden institucional necesario para que el Estado de derecho funcione bajo los estándares de una democracia real y equilibrada.

Además, el planteamiento técnico indica que la revisión de los procedimientos legislativos actuales es necesaria para corregir las deficiencias detectadas. La intención es que las normas vigentes permitan un flujo de trabajo coordinado entre ambas instancias, eliminando los bloqueos innecesarios que paralizan la toma de decisiones.

La agrupación política sostiene que cualquier modificación debe respetar el marco legal vigente mientras se busca una mayor eficiencia estatal. La implementación de estos cambios se orienta a fortalecer la institucionalidad, procurando que el sistema político peruano logre una mayor armonía y transparencia en su gestión diaria.