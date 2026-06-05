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Mundial 2026: Delincuentes aprovechan la fiebre del fútbol para vaciar cuentas y robar datos

Expertos advierten sobre el aumento de estafas relacionadas con entradas falsas, transmisiones fraudulentas y supuestos sorteos que buscan captar información personal y financiera de los aficionados.

Mundial y estafas digitales
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05/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 05/06/2026

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Especialistas en ciberseguridad alertaron sobre un incremento de las estafas digitales relacionadas con la compra de entradas, transmisiones deportivas y promociones falsas que circulan principalmente a través de redes sociales, correos electrónicos y sitios web fraudulentos.

De acuerdo con investigaciones recientes, los delincuentes han perfeccionado sus métodos para captar víctimas utilizando anuncios patrocinados que imitan a marcas reconocidas, federaciones deportivas y plataformas oficiales. El objetivo es generar una sensación de urgencia entre los fanáticos para que realicen compras o compartan información sensible sin verificar la autenticidad de las ofertas.

Entradas falsas y sorteos que terminan en fraude

Entre las modalidades más frecuentes destacan las falsas ventas de boletos para partidos, así como páginas que ofrecen camisetas oficiales a precios muy por debajo del mercado. También proliferan sorteos inexistentes que prometen viajes, experiencias VIP o encuentros con jugadores.

Los especialistas advierten que muchos de estos anuncios están diseñados para parecer legítimos, utilizando logotipos oficiales, fotografías de deportistas y diseños visuales prácticamente idénticos a los de organizaciones reales. Una vez que el usuario realiza el pago o ingresa sus datos personales, los delincuentes obtienen acceso a información financiera que puede ser utilizada para cometer otros delitos.

Otra amenaza creciente está relacionada con las transmisiones gratuitas de encuentros deportivos. Los ciberdelincuentes promocionan aplicaciones o plataformas ilegales que prometen acceso sin costo a los partidos más esperados. Sin embargo, al descargar estos programas, los usuarios pueden instalar malware en sus dispositivos o entregar involuntariamente contraseñas, datos bancarios y accesos a redes sociales.

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Los expertos también detectaron campañas de phishing distribuidas por correo electrónico y mensajes directos, donde los usuarios reciben supuestas promociones limitadas, alertas de premios o notificaciones de compra. 

Estos mensajes suelen incluir enlaces maliciosos que redirigen a páginas clonadas para capturar credenciales o datos de tarjetas de crédito. En algunos casos, incluso utilizan logos oficiales, imágenes de jugadores y diseño visual muy similar al de organizaciones reales.

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Víctor Gutiérrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, quien recomienda mantenerse alerta y seguir algunas medidas básicas para reducir el riesgo de caer en estas estafas:

  • Comprar entradas y productos únicamente en páginas oficiales o distribuidores autorizados. 
  • Verificar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar datos personales o bancarios. 
  • Desconfiar de ofertas demasiado atractivas o promociones con sensación de urgencia. 
  • Evitar descargar aplicaciones o servicios de streaming de procedencia dudosa. 
  • Activar la autenticación multifactor en cuentas personales y bancarias. 
  • Utilizar herramientas de seguridad que permitan detectar enlaces maliciosos y sitios fraudulentos. 

Ante este panorama, los expertos recomiendan comprar únicamente en plataformas oficiales, verificar las direcciones web y desconfiar de ofertas demasiado atractivas. La prevención y la educación digital continúan siendo las herramientas más efectivas para evitar que la pasión por el fútbol termine convirtiéndose en una costosa estafa.

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