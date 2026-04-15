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Oleajes anómalos: A 75 ascienden los puertos cerrados por este fenómeno que persistirá hasta el 20 de abril

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú de la Marina de Guerra del Perú reportó que a la fecha 75 puertos están cerrados por los oleajes anómalos, siendo 19 del litoral norte, 35 del centro y 21 del sur.

75 puertos y caletas cerrados ante oleajes anómalos.
75 puertos y caletas cerrados ante oleajes anómalos. Andina

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/04/2026

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La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) reportó que hasta la tarde de este miércoles 15 de abril, 75 puertos se mantienen cerrados debido a la presencia de oleajes de hasta moderada intensidad en el litoral peruano

Como se recuerda, de acuerdo con el Aviso Especial N.º 14-26 de la DHN, este fenómeno estará presente la costa del país hasta este lunes 20 de abril. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico y zonas restringidas en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso. 

¿Qué puertos permanecen cerrados? 

De acuerdo con lo mencionado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hay 51 puertos abiertos y 75 cerrados, de los cuales 19 son del litoral norte, 35 del centro y 21 del sur, los cuales se detallan a continuación:

  • Puertos cerrados en el litoral norte: Caleta San José, Puerto Pimentel, Caleta Santa Rosa, Puerto Eten, Terminal Multiboyas Eten, Calete Cherrepe, Caleta Huanchaco, Caleta La Barranca, Caleta Magdalena de Cao,  Puerto Malabrigo, Puerto Pacasmayo, Caleta Guadalupito, Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry, puerto Morín. Puerto Salaverry (muelles 1A-1B y 2A-2B), Terminal Multiboyas Salaverry, Caleta Lobitos, Caleta San Pablo y Puerto Talara.
  • Puertos cerrados en el litoral sur: Caleta Atico, Caleta La Planchada, Caleta Quilca, Puerto Matarini, Terminal Portuario Tisur, Terminal Multiboyas Mollendo, Caleta El Faro, Terminal Multiboyas Monte Azul, Terminal Multiboyas Tablones, Terminal Portuario Tisur (Muelle "F"), Terminal Portuario Marine Trestle Tablones, Terminal Multiboyas Petroperú, ENAPU, SPCC (Patio Puerto), Muelle Engie, Terminal Multiboyas TLT, Caleta Morro Sama, Caleta Vila Vila, Muelle Fiscal Ilo, Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo y Punta Picata.
  • Puertos cerrados en el litoral centro: Bahía Ancón, Bahía Chorrillos, Bahía Pucusana, Zona Centro (Bahía Callao y Muelle Grau), Zona Norte "A" (La Pampilla 1, 2 y 3), Zona Norte "B" (Solgas y Pure Biofuels), Zona Norte "C" (Tralsa 1, 2, Surfisa, Quimpac, Zeta Gas), Zona Sur (Mutiboyas Conchán y Muelle UNACEM), Muelle 1 (TPMC), Muelle 2 (TPMC),  Puerto Chancay,  Terminal Multiboyas BPO, Puerto Huacho, Caleta Carquín, Caleta Vegueta, Caleta Laguinillas, Caleta Laguna Grande, Puerto Tambo de Mora, Puerto Cerro Azul, Terminal Portuario LNG Melchorita, las caletas Chala, Lomas, Nazca, Puerto Viejo, Sagua, Tanaka, San Juan, Puerto San Nicolás, Caleta Las Culebras, Puerto Chico, Puerto Supe, Caleta Vidal, Puerto Huarmey, Punta Lobitos y el Terminal Multiboyas Paramonga.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo 

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

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Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El COEN comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general mientras duran los oleajes anómalos.

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