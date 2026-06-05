Perú derrota 2-1 a Haití en el Nu Stadium de Miami: Blanquirroja dio vuelta al resultado

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana logró darle la vuelta al marcador e imponerse por 2 a 1 a en el amistoso ante Haití. El equipo de Mano Menezes lo perdía desde el minuto 16 por el tanto de Wilson Isidor, sin embargo, los goles de Renzo Garcés al 81 y Jairo Vélez al 84 permitieron quedarse con el triunfo ante un combinado que estará presente en el Mundial

El triunfo tiene un valor especial para el combinado nacional. No solo porque permitió cortar la racha sin victorias en la nueva etapa liderada por Menezes, sino también porque llegó frente a una selección que disputará el Mundial 2026 y que había mostrado un crecimiento importante en los últimos meses.

Haití dominó el inicio del encuentro

Desde el inicio del encuentro, Haití mostró por qué será uno de los representantes de Concacaf en la próxima Copa del Mundo. El conjunto caribeño presionó alto, la defensa peruana quedó expuesta ante un pase entrelíneas que terminó en la definición de Wilson Isidor para abrir el marcador a los 16 minutos.

El volante André Carrillo perdió una pelota dividida en el centro del campo, situación que desencadenó un veloz ataque caribeño que terminó en gol. Tras el gol, el seleccionado caribeño se sintió cómodo con el desarrollo del encuentro

Perú vs Haití

La Bicolor remontó el partido

Cuando parecía que el conjunto caribeño se encaminaba hacia la victoria, el seleccionado dirigido por Mano Menezes reaccionó en un puñado de minutos y dio vuelta el resultado.

La remontada comenzó a los 81', cuando Renzo Garcés aprovechó una serie de rebotes tras un córner para marcar el empate. Apenas tres minutos después, otro tiro de esquina volvió a ser determinante: Jairo Vélez apareció dentro del área y definió para establecer el 2-1. Con dos goles nacidos desde la pelota parada en apenas tres minutos, el equipo sudamericano pasó de estar contra las cuerdas a dar vuelta el partido en Miami.

El amistoso también sirvió para observar a varios futbolistas que buscan ganarse un lugar en el nuevo proyecto encabezado por Menezes. El entrenador brasileño ha apostado por una renovación progresiva, dejando de lado a varias figuras históricas para abrir espacio a jugadores jóvenes y elementos del torneo local.

En ese contexto, el duelo frente a Haití representó una oportunidad para evaluar alternativas y medir el rendimiento de futbolistas que buscan consolidarse en la selección absoluta. Algunos mostraron personalidad y capacidad para asumir responsabilidades en momentos de presión, un aspecto que el comando técnico considera fundamental para el futuro.